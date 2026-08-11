Beşiktaş'a kuzeyli savaşçı! Vincenzo Italiano Kristian Thorstvedt'i istiyor

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için de harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt geldi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Thorstvedt'i Serie A döneminden yakından tanıması transfer dosyasındaki dikkat çekici detaylardan biri oldu.

Kristian Thorstvedt Norveç Milli Takımı kadrosunda yer alıyor BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE THORSTVEDT VAR Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonuna yeni bir isim eklemek için alternatiflerini değerlendiriyor. Kartal'ın listesine Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt girdi. ITALIANO YAKINDAN TANIYOR Kristian Thorstvedt transferinde Beşiktaş'ın önemli bağlantılarından biri Vincenzo Italiano. Siyah-beyazlıların teknik direktörü, 27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu Serie A'da görev yaptığı dönemlerden bu yana yakından takip ediyor. Bu nedenle Thorstvedt, Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında teknik heyetin aşina olduğu profillerden biri olarak öne çıkıyor.