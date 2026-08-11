Beşiktaş'a kuzeyli savaşçı! Vincenzo Italiano Kristian Thorstvedt'i istiyor
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt geldi. A Spor’un haberine göre siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano’nun yakından tanıdığı 27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer listesine aldı.
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için de harekete geçti. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt geldi.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Thorstvedt'i Serie A döneminden yakından tanıması transfer dosyasındaki dikkat çekici detaylardan biri oldu.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE THORSTVEDT VAR
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonuna yeni bir isim eklemek için alternatiflerini değerlendiriyor. Kartal'ın listesine Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt girdi.
ITALIANO YAKINDAN TANIYOR
Kristian Thorstvedt transferinde Beşiktaş'ın önemli bağlantılarından biri Vincenzo Italiano. Siyah-beyazlıların teknik direktörü, 27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu Serie A'da görev yaptığı dönemlerden bu yana yakından takip ediyor. Bu nedenle Thorstvedt, Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında teknik heyetin aşina olduğu profillerden biri olarak öne çıkıyor.
33 MAÇTA 8 GOLE KATKI
Kristian Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 karşılaşmada görev yaptı. Norveçli orta saha bu maçlarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı. Thorstvedt böylece sezonu toplam 8 gole doğrudan katkıyla tamamladı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
27 yaşındaki oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Kontratının son yılına girecek olması, olası transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın takip edeceği başlıklardan biri olacak. Ancak Sassuolo'nun oyuncu için talep edeceği bonservis bedeline ilişkin kaynak metinde herhangi bir rakam bulunmuyor.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Kristian Thorstvedt'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Siyah-beyazlıların transferde somut adım atması halinde İtalyan ekibinin şartları sürecin yönünü belirleyecek.
BEŞİKTAŞ ORTA SAHADA ALTERNATİFLERİ ARTIRIYOR
Beşiktaş bir yandan santrfor transferine yoğunlaşırken diğer yandan orta saha rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. Thorstvedt bu doğrultuda değerlendirilen adaylardan biri olarak listeye girdi. Siyah-beyazlıların Norveçli futbolcu için resmî girişimde bulunup bulunmayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.