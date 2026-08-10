Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! 2 yıldız için resmi hamle

Conor Gallagher

GALLAGHER'DA MALİYET ENGELİ Siyah-beyazlıların listesindeki diğer isim Conor Gallagher için ise şartlar daha ağır. Beşiktaş'ın Tottenham'a İngiliz orta saha oyuncusu için kiralama teklifinde bulunduğu ancak şu ana kadar kulüpten olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamadığı belirtildi.

Conor Gallagher

Gallagher transferindeki en büyük engel ise hem bonservis hem de oyuncunun maaş talebi. Tottenham'ın 26 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis beklentisi bulunurken, Gallagher'ın yıllık kazancının 8.3 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Bu rakamlar, Beşiktaş'ın transferde Willock seçeneğine daha fazla ağırlık vermesine neden oluyor.