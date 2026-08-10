Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! 2 yıldız için resmi hamle
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Newcastle United'dan Joe Willock ve Tottenham'dan Conor Gallagher'ı gündemine aldı. İki oyuncu için temas kuran siyah-beyazlılarda mali şartlar nedeniyle Willock transferi daha öne çıkıyor.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını İngiltere'ye taşıdı.
Siyah-beyazlı yönetimin Newcastle United'dan Joe Willock ile Tottenham forması giyen Conor Gallagher için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
İki oyuncunun mali şartları karşılaştırıldığında ise Willock seçeneğinin Beşiktaş açısından daha ulaşılabilir olduğu ifade edildi.
WILLOCK İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Joe Willock için Newcastle United ile temasa geçtiği ve İngiliz kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Newcastle'ın ise deneyimli orta saha oyuncusu için 18 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.
Ancak Willock'un sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Newcastle United'ın sözleşme süresinin kısa olması nedeniyle bonservis beklentisinde indirime gitmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş'ın oyuncuya da mevcut kazancına yakın bir teklif hazırladığı ifade edildi. İngiliz futbolcunun Newcastle'da yıllık yaklaşık 5 milyon Euro kazandığı bildirildi.
GALLAGHER'DA MALİYET ENGELİ
Siyah-beyazlıların listesindeki diğer isim Conor Gallagher için ise şartlar daha ağır.
Beşiktaş'ın Tottenham'a İngiliz orta saha oyuncusu için kiralama teklifinde bulunduğu ancak şu ana kadar kulüpten olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamadığı belirtildi.
Gallagher transferindeki en büyük engel ise hem bonservis hem de oyuncunun maaş talebi.
Tottenham'ın 26 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis beklentisi bulunurken, Gallagher'ın yıllık kazancının 8.3 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.
Bu rakamlar, Beşiktaş'ın transferde Willock seçeneğine daha fazla ağırlık vermesine neden oluyor.
İKİ OYUNCUNUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Willock, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 39 karşılaşmada görev yaptı ve bu maçların 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Gallagher ise Tottenham'da 16 maçta forma giyerken 14 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.