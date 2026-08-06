Beşiktaş'ın golcü transferi için gündeminde bulunan Alexander Sörloth hakkında İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına Sörloth transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

İspanya basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti.

Alexander Sörloth

MENAJERLERİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

Bu talebin, oyuncuya farklı liglerden ilgi bulunması nedeniyle belirlendiği belirtilirken, Sörloth'un kariyer planlamasında Türkiye'nin şu an için ilk seçenekler arasında yer almadığı da öne sürüldü.

Transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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