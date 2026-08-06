CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için yaptığı maaş teklifi İspanya basınında gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro önerdiği belirtilirken, Norveçli golcünün menajerlerinin 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın golcü transferi için gündeminde bulunan Alexander Sörloth hakkında İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

Haberde, siyah-beyazlı kulübün Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrforu kadrosuna katmak amacıyla resmi girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

Alexander SörlothAlexander Sörloth
BEŞİKTAŞ'IN MAAŞ TEKLİFİ

İspanya basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti.

Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına Sörloth transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Alexander SörlothAlexander Sörloth
MENAJERLERİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

Bu talebin, oyuncuya farklı liglerden ilgi bulunması nedeniyle belirlendiği belirtilirken, Sörloth'un kariyer planlamasında Türkiye'nin şu an için ilk seçenekler arasında yer almadığı da öne sürüldü.

Transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı-4 Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı-5 Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı-6

Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde! Italiano 11'i belirledi
SONRAKİ HABER

Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde! Italiano 11'i belirledi
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler