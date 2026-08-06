Beşiktaş'tan flaş Sörloth atağı! Teklif ortaya çıktı
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için yaptığı maaş teklifi İspanya basınında gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro önerdiği belirtilirken, Norveçli golcünün menajerlerinin 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın golcü transferi için gündeminde bulunan Alexander Sörloth hakkında İspanya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.
Haberde, siyah-beyazlı kulübün Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrforu kadrosuna katmak amacıyla resmi girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN MAAŞ TEKLİFİ
İspanya basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki golcüye yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti.
Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına Sörloth transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
MENAJERLERİN TALEBİ 10 MİLYON EURO
Haberde, Alexander Sörloth'un menajerlerinin ise Türkiye'den gelecek tekliflerde yıllık 10 milyon euro net maaş beklentisi içinde olduğu ifade edildi.
Bu talebin, oyuncuya farklı liglerden ilgi bulunması nedeniyle belirlendiği belirtilirken, Sörloth'un kariyer planlamasında Türkiye'nin şu an için ilk seçenekler arasında yer almadığı da öne sürüldü.
Transfer sürecinde taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.