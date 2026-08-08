Beşiktaş Nunez transferini bitiriyor! Menajeri İstanbul'a gelecek
Yeni sezon öncesi golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya yaklaştığı, yıldız golcünün menajerinin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için girişimlerini yoğunlaştırdığı ve oyuncunun kiralanması konusunda önemli ilerleme sağlandığı öne sürüldü.
KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER OLUMLU
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş ile Al Hilal arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suudi Arabistan temsilcisinin, siyah-beyazlıların kiralama teklifine sıcak baktığı ve iki kulübün transfer konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Transferin tamamlanması için ise oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor. Nunez'in temsilcisinin bu hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmasının planlandığı ifade edildi. Bu görüşmede oyuncunun maaşı, bonusları ve sözleşmenin diğer maddelerinin ele alınacağı kaydedildi.
NUNEZ AVRUPA'YA DÖNÜŞE SICAK
Darwin Nunez'in de yeniden Avrupa futbolunda forma giyme fikrine olumlu yaklaştığı ve Beşiktaş seçeneğini değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.
Oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelerde mali şartlar ve sözleşme detayları konusunda uzlaşma sağlanması halinde transferin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği belirtildi.
TRABZON DA DEVREDE
Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Uruguaylı golcü için devrede olduğu öne sürüldü.
Bordo-mavili ekibin, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Nunez'i kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, oyuncunun Liverpool'dan eski takım arkadaşı Muhammed Salah'ın da bu transferde etkili olabileceği iddia edildi.