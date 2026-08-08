Siyah-beyazlı yönetimin, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için girişimlerini yoğunlaştırdığı ve oyuncunun kiralanması konusunda önemli ilerleme sağlandığı öne sürüldü.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Darwin Nunez

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER OLUMLU

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş ile Al Hilal arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suudi Arabistan temsilcisinin, siyah-beyazlıların kiralama teklifine sıcak baktığı ve iki kulübün transfer konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transferin tamamlanması için ise oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor. Nunez'in temsilcisinin bu hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmasının planlandığı ifade edildi. Bu görüşmede oyuncunun maaşı, bonusları ve sözleşmenin diğer maddelerinin ele alınacağı kaydedildi.