Vincenzo Italiano'dan rövanş sözleri: Daha şiddetli olmalıyız
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaştı. Kartal, 10 kişi kalmasına rağmen Semih Kılıçsoy'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj yakaladı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano oyun konusunda daha şiddetli olmaları gerektiğini söyledi.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Italiano, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Italiano şunları söyledi: Bugün gördük, hep söylediğim gibi, Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık, bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum. Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. İnanılmaz bir takım olma yolundayız.
Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte, temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz.