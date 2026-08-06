Muhammed Salah üzüntüsü unutturulacak! Beşiktaş Jadon Sancho'nun peşinde

Jadon Sancho ÜÇ KULÜP DAHA DEVREDE Beşiktaş'ın Jadon Sancho transferindeki tek talibi olmadığı konuşuluyor. İngiliz futbolcunun eski kulübü Borussia Dortmund, Serie A temsilcisi Fiorentina ve Katar ekibi Al Rayyan da oyuncuyla ilgileniyor. Borussia Dortmund seçeneği, Sancho'nun daha önce Alman kulübünde gösterdiği performans nedeniyle transfer yarışındaki en dikkat çekici ihtimallerden biri olarak öne çıkıyor. Fiorentina Avrupa'da kalma fırsatı sunarken Al Rayyan'ın mali açıdan güçlü bir teklif hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Jadon Sancho KARARINI HENÜZ VERMEDİ Jadon Sancho, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. İngiliz futbolcu, kendisine sunulan seçenekleri ve kulüplerin sportif projelerini değerlendiriyor. Türkiye, diğer ülkelere göre daha önde gözüküyor.