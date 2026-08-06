Muhammed Salah üzüntüsü unutturulacak! Beşiktaş Jadon Sancho'nun peşinde
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından sağ kanat arayışını sürdüren Beşiktaş, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Jadon Sancho’yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların İngiliz yıldız için kısa süre içinde temas kurması planlanıyor. Transferle birlikte Mısırlı futbolcunun alınmaması üzerine oluşan kara bulutlar da dağıtılacak.
Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, Beşiktaş'ın sağ kanat için hazırladığı aday listesinde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim henüz Sancho veya temsilcileriyle resmî görüşmelere başlamadı ancak kısa süre içinde oyuncu cephesiyle temas kurulması planlanıyor.
SALAH SONRASI ROTA SANCHO
Beşiktaş, Muhammed Salah için yürüttüğü girişimlerin Trabzonspor transferiyle sonuçlanmasının ardından sağ kanat bölgesindeki alternatiflerine yöneldi. Siyah-beyazlıların yeni hedefleri arasında Jadon Sancho da bulunuyor.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesi, oyuncuyu serbest statüye taşıdı. Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirmesi halinde İngiliz kulübüne bonservis bedeli ödemesine gerek kalmayacak.
Buna karşın Sancho'nun serbest oyuncu statüsü, transfer yarışındaki kulüp sayısını da artırıyor.
ÜÇ KULÜP DAHA DEVREDE
Beşiktaş'ın Jadon Sancho transferindeki tek talibi olmadığı konuşuluyor. İngiliz futbolcunun eski kulübü Borussia Dortmund, Serie A temsilcisi Fiorentina ve Katar ekibi Al Rayyan da oyuncuyla ilgileniyor.
Borussia Dortmund seçeneği, Sancho'nun daha önce Alman kulübünde gösterdiği performans nedeniyle transfer yarışındaki en dikkat çekici ihtimallerden biri olarak öne çıkıyor. Fiorentina Avrupa'da kalma fırsatı sunarken Al Rayyan'ın mali açıdan güçlü bir teklif hazırlayabileceği değerlendiriliyor.
KARARINI HENÜZ VERMEDİ
Jadon Sancho, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. İngiliz futbolcu, kendisine sunulan seçenekleri ve kulüplerin sportif projelerini değerlendiriyor. Türkiye, diğer ülkelere göre daha önde gözüküyor.
ASTON VILLA'DA 39 MAÇA ÇIKTI
Jadon Sancho, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa forması giydi. İngiliz kanat oyuncusu tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. Sancho bu maçlarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı. İngiliz futbolcu böylece sezonu toplam 4 gole doğrudan katkıyla tamamladı.