Beşiktaş'a Senegal aslanı! Transferde Nicholas Jackson bombası
Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş’a, bonservisi Chelsea’de bulunan Nicolas Jackson önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezonu Bayern Münih’te kiralık geçiren Senegalli golcü için Vincenzo Italiano’nun raporunu bekliyor.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Nicolas Jackson girdi. Gündeme gelen iddiaya göre bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık geçiren Senegalli golcü, siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporunu bekliyor.
SON KARARI ITALIANO VERECEK
Vincenzo Italiano, Nicolas Jackson'ın oyun yapısını ve takım planına uygunluğunu inceleyecek. İtalyan teknik adamın olumlu rapor vermesi halinde Beşiktaş yönetimi transfer şartlarını araştırmaya başlayacak. Siyah-beyazlılar bu aşamada Chelsea'nin bonservis veya kiralama konusundaki yaklaşımını öğrenecek. Beşiktaş henüz oyuncu ya da Chelsea ile resmî görüşme yapmadı.
FORVET HATTINA ÜST DÜZEY TAKVİYE
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hücum hattına güçlü bir forvet eklemek istiyor. Nicolas Jackson'ın sürati, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşular, siyah-beyazlıların aradığı hücum profiline uyuyor. Ancak oyuncunun yüksek piyasa değeri ve Chelsea ile devam eden uzun sözleşmesi, transferin mali boyutunu zorlaştırıyor.
CHELSEA İLE 2033'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Nicolas Jackson'ın Chelsea ile sözleşmesi Haziran 2033'te sona erecek. İngiliz kulübüyle uzun süreli kontratı bulunan Senegalli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Chelsea'nin Jackson için isteyeceği bonservis bedeli veya kiralama şartları henüz bilinmiyor. Beşiktaş, Italiano'dan gelecek raporun ardından mali tabloyu masaya yatıracak.
BAYERN MÜNİH'TE 34 MAÇA ÇIKTI
Nicolas Jackson, geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi. Senegalli forvet, Alman ekibinin formasıyla 34 resmî karşılaşmaya çıktı. Jackson bu maçlarda toplam 1320 dakika sahada kaldı. 11 gol atıp 4 asist yaptı.
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