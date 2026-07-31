Leandro Trossard

TATİL PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ

31 yaşındaki futbolcuya verilen iznin 6 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken, Trossard'ın tatilini üç gün erken bitirme kararı aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda Belçikalı yıldızın 3 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ın antrenman programına dahil olması bekleniyor.

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin de oyuncunun bu yaklaşımından memnun olduğu belirtiliyor. Erken dönüş kararıyla Trossard'ın fiziksel çalışmalarına vakit kaybetmeden başlaması ve takım arkadaşlarıyla daha fazla antrenman yapma fırsatı yakalayacağı değerlendiriliyor.