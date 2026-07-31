Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a erken dönüş kararı! Takıma alışmak istiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, kendisine verilen izni tam kullanmayacak. Belçikalı futbolcu, sezon hazırlıklarına erken başlamak ve takıma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla 3 Ağustos'ta İstanbul'a dönerek çalışmalara katılacak.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına planlanandan daha erken çıkmaya hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelerek Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza töreninde taraftarlarla buluşan Belçikalı oyuncu, daha sonra ailesiyle birlikte kısa süreli izne ayrılmıştı.
Deneyimli futbolcunun tatil programında değişikliğe gittiği öğrenildi.
TATİL PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ
31 yaşındaki futbolcuya verilen iznin 6 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken, Trossard'ın tatilini üç gün erken bitirme kararı aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda Belçikalı yıldızın 3 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ın antrenman programına dahil olması bekleniyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin de oyuncunun bu yaklaşımından memnun olduğu belirtiliyor. Erken dönüş kararıyla Trossard'ın fiziksel çalışmalarına vakit kaybetmeden başlaması ve takım arkadaşlarıyla daha fazla antrenman yapma fırsatı yakalayacağı değerlendiriliyor.
UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYOR
Belçikalı futbolcunun erken dönüş kararını, yeni takımına en kısa sürede adapte olabilmek amacıyla aldığı aktarıldı. Trossard'ın teknik ekibin oyun planını daha hızlı benimsemek ve takım içindeki uyum sürecini erkene çekmek istediği ifade edildi.
3 Ağustos'ta takıma katılması beklenen deneyimli oyuncu, sezon öncesi hazırlıklarının kalan bölümünde teknik heyetin programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. Böylece Trossard, kendisine verilen iznin tamamını kullanmadan Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanlarına başlayacak.