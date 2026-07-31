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Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: Masa başında kurgu

Beşiktaş, sözleşmeli futbolcularının geleceği hakkında basında ve sosyal medyada çıkan haberlerin tamamını yalanladı. Siyah-beyazlı kulüp, “Masa başında kurgulanan haberlerle takımımızdaki huzur ortamını bozmayı amaçlıyorlar.” açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: Masa başında kurgu

Beşiktaş, sözleşmeli futbolcularının geleceği hakkında basında ve sosyal medyada yayılan transfer haberlerine sert tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, futbolcuların isimleri üzerinden hazırlanan haberlerin tamamını yalanladı.

Kulüp, söz konusu içeriklerin takım içindeki huzur ortamını bozmayı amaçladığını açıkladı ve taraftarlardan yalnızca resmî iletişim kanallarından gelen bilgilere güvenmelerini istedi.

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"HABERLERİN TAMAMI ASILSIZDIR"

Beşiktaş, futbolcuların geleceğine ilişkin iddiaları toplu şekilde yalanladı. Siyah-beyazlı ekip şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır. Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır. Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz."

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