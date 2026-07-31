Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: Masa başında kurgu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nda 3. eleme turuna yükseldi

"HABERLERİN TAMAMI ASILSIZDIR"

Beşiktaş, futbolcuların geleceğine ilişkin iddiaları toplu şekilde yalanladı. Siyah-beyazlı ekip şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır. Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır. Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz."