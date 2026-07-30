Kartal Danimarka'da uçtu! Beşiktaş FC Midtjylland'ı 2-0 yendi

Junior Olaitan

44' Oh'a sert faul

Beşiktaş geçiş hücumunda Hyeon-Gyu Oh, rakibinden sıyrılmak isterken sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Midtjylland'ın diğer stoperi Erlić de sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu | Midtjylland 0-0 Beşiktaş

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikada Midtjylland 13, Beşiktaş ise 4 şut çekti.

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarının ilk düdüğü geldi. İki takım da sahaya aynı 11'lerle çıktı.

51' Oh uzaktan denedi

Beşiktaş gole yaklaştı. Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Ólafsson kontrol etmek istediği topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlak çizgiyi geçmeye yaklaşsa da pozisyonda şans Danimarka ekibinden yana oldu.

54' Midtjylland 10 kişi kaldı

Midtjylland stoperi Martin Erlić, Hyeon-Gyu Oh'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan tecrübeli futbolcu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

60' Orkun direğe takıldı

Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hyeon-Gyu Oh'un yerden ara pasında savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, ceza sahasında topla buluştu.

Hafif sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vuran Orkun'un şutunda top direğe takıldı.

69' Italiano'dan ilk hamle

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ilk hamlesini yaptı. 66. dakikada gol fırsatından yararlanamayan Václav Černý oyundan çıktı, Milot Rashica mücadeleye dahil oldu.

70' GOL | Midtjylland 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş, oyuna yeni giren Milot Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasında ceza sahasında gol pozisyonuna giren Rashica, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kosovalı futbolcu, oyuna dahil olduktan kısa süre sonra golünü atarak siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

74' Beşiktaş penaltı kazandı

Beşiktaş penaltı kazandı. İlhan Fakılı uzun topa hareketlendi, ceza sahasında Kristensen'i geçmek üzereyken yerde kaldı. İngiliz hakem penaltı noktasını gösterdi.

76' GOL | Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Topun başına geçen kaptan, sağ ayak içiyle sağ köşeye net vurdu.

Kaleci köşeye uzansa da top ağlarla buluştu ve Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

85' Beşiktaş'ta üç değişiklik

Beşiktaş'ta üç değişiklik birden geldi. İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh ve Murillo oyundan çıktı. Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu ve Taylan Bulut sahaya dahil oldu.

Maç sonucu | FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş

Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.