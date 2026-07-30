Kartal Danimarka'da uçtu! Beşiktaş FC Midtjylland'ı 2-0 yendi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde FC Midtjylland'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı ve Çekya temsilcisi Hradec Králové ile eşleşti. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, Danimarka ekibi FC Midtjylland ile HCM Arena'da kozlarını paylaştı.
İlk devre 0-0 sona erdikten sonra gol perdesini açan isim 70'inci dakikada Milot Rashica oldu. 76'da ise Orkun Kökçü farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 sona erdi.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile kozlarını paylaşacak. Maçlar 6 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İngiliz hakem Brooks ilk düdüğünü çaldı ve kritik karşılaşma başladı.
4' Olaitan dışarı vurdu
Beşiktaş gole yaklaştı. Václav Černý yerden pasını çıkardı, ceza sahasında Olaitan gol pozisyonuna girdi. Nijeryalı futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.
12' Emirhan Topçu kaleyi yokladı
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu orta sahada topu kazandı ve driplinge başladı. Ceza sahası yayı gerisinden kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak vuruşunda top kalecide kaldı.
15' Orkun frikikten denedi
Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Orkun Kökçü geçti. Herkes orta beklerken kaptan yakın direği düşündü ancak vuruşunda çerçeveyi bulamadı.
22' Midtjylland etkili geldi
Danimarka ekibi kalabalık geldi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Billing, sol ayağıyla şutunu çekti. Yerden seken ve köşeye giden top kaleci Alexander Nübel'de kaldı.
31' Midtjylland direğe takıldı
Midtjylland gole çok yaklaştı. Franculino, ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla trivela denedi. Nübel'i geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
34' Beşiktaş gole yaklaştı
Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Václav Černý, uzak direğe doğru yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.
35' Sørensen sarı kart gördü
Maçın ilk sarı kartı Midtjylland stoperi Sørensen'e çıktı.
44' Oh'a sert faul
Beşiktaş geçiş hücumunda Hyeon-Gyu Oh, rakibinden sıyrılmak isterken sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Midtjylland'ın diğer stoperi Erlić de sarı kart gördü.
İlk yarı sonucu | Midtjylland 0-0 Beşiktaş
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikada Midtjylland 13, Beşiktaş ise 4 şut çekti.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarının ilk düdüğü geldi. İki takım da sahaya aynı 11'lerle çıktı.
51' Oh uzaktan denedi
Beşiktaş gole yaklaştı. Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Ólafsson kontrol etmek istediği topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlak çizgiyi geçmeye yaklaşsa da pozisyonda şans Danimarka ekibinden yana oldu.
54' Midtjylland 10 kişi kaldı
Midtjylland stoperi Martin Erlić, Hyeon-Gyu Oh'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan tecrübeli futbolcu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
60' Orkun direğe takıldı
Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hyeon-Gyu Oh'un yerden ara pasında savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, ceza sahasında topla buluştu.
Hafif sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vuran Orkun'un şutunda top direğe takıldı.
69' Italiano'dan ilk hamle
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ilk hamlesini yaptı. 66. dakikada gol fırsatından yararlanamayan Václav Černý oyundan çıktı, Milot Rashica mücadeleye dahil oldu.
70' GOL | Midtjylland 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, oyuna yeni giren Milot Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasında ceza sahasında gol pozisyonuna giren Rashica, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kosovalı futbolcu, oyuna dahil olduktan kısa süre sonra golünü atarak siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
74' Beşiktaş penaltı kazandı
Beşiktaş penaltı kazandı. İlhan Fakılı uzun topa hareketlendi, ceza sahasında Kristensen'i geçmek üzereyken yerde kaldı. İngiliz hakem penaltı noktasını gösterdi.
76' GOL | Midtjylland 0-2 Beşiktaş
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Topun başına geçen kaptan, sağ ayak içiyle sağ köşeye net vurdu.
Kaleci köşeye uzansa da top ağlarla buluştu ve Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.
85' Beşiktaş'ta üç değişiklik
Beşiktaş'ta üç değişiklik birden geldi. İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh ve Murillo oyundan çıktı. Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu ve Taylan Bulut sahaya dahil oldu.
Maç sonucu | FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş
Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
RAKİP ÇEKYA'DAN
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Králové ile eşleşti. Kartal eğer turu geçerse bu kez de play-off turundaki rakibini bekleyecek.