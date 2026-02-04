Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a Kante teşekkürü | Perde arkası ortaya çıktı: "Bu işi bitirelim"
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki temasları sırasında N'Golo Kante'nin transfer sürecine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın Riyad'daki temasları sırasında transferi nasıl bitirdiği de ortaya çıktı. Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman’a “Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz” ifadesini kullandı. Prens Salman’ın da verdiği direktifle mutlu sona ulaşıldı.
FENERBAHÇE'NİN ŞANSI BAŞKAN ERDOĞAN'IN ŞANSI
Fenerbahçe uzun uğraşlar vermesine rağmen Kante ile En-Nesyri'nin takası konusunda başarılı olamadığını önceki gün resmi sitesinden duyurmuş, taraftarı hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilemişti. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıl sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret adeta Fenerbahçe'nin şansı oldu.
"BU İŞİ BİTİRELİM"
Al-İttihad'ın transfer bilgilerini FIFA TMS sistemine hatalı girmesiyle transferin çıkmaza girdiği, sarı-lacivertli yönetim tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildi. Suudi Spor Bakanı aracılığıyla bu işin çözülüp çözülemeyeceği soruldu. Bak, konuyu mevkidaşına iletti ancak ilerleme kaydedilemedi.
Yemeğin sonunda Bakan Bak bu kez Başkan Erdoğan'ın yanına gidip, "Efendim, F.Bahçe'nin bir transfer konusu var" der demez"Evet ben de takip ediyorum. Son durum ne?" yanıtını aldı. Sabah'tan Tuncay Kurtuluş'un haberine göre, Bakan, "Transferin son günüymüş, FIFA'ya bilgi verilmesi gerekiyormuş" deyince Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman'a"Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz"ifadesini kullandı. Prens Salman'ın da verdiği direktifle mutlu sona ulaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KANTE TEŞEKKÜRÜ
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurulurken, bu transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."