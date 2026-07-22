Beşiktaş'ta Juan Cabal pazarlığı! Juventus'un şartı masada

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabilen Juan Cabal için Juventus ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında temaslar devam ederken, transferin mali şartları üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.

JUVENTUS'TAN ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki Kolombiyalı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Ancak Juventus yönetimi, olası anlaşmada opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesinin yer almasını talep ediyor. Bu nedenle iki kulüp arasındaki görüşmelerin finansal detaylar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.