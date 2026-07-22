Beşiktaş'ta Juan Cabal pazarlığı! Juventus'un şartı masada
Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen Juan Cabal'ı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kiralama formülünü değerlendirirken, İtalyan ekibi anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istiyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetim, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabilen Juan Cabal için Juventus ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Taraflar arasında temaslar devam ederken, transferin mali şartları üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.
JUVENTUS'TAN ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki Kolombiyalı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Ancak Juventus yönetimi, olası anlaşmada opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesinin yer almasını talep ediyor. Bu nedenle iki kulüp arasındaki görüşmelerin finansal detaylar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Savunmanın iki farklı bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle teknik ekibin listesinde üst sıralarda yer alan Juan Cabal'ın transferi için pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada buluşması halinde sürecin hız kazanabileceği ifade ediliyor.
SEZONU 19 MAÇ VE 2 GOLLE TAMAMLADI
Juan Cabal, 2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev yaptı ve 2 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, İtalya Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun geleceği, Beşiktaş ile Juventus arasındaki mali şartlara ilişkin görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanacak.