CANLI YAYIN
Geri

Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar’ın 23 Temmuz 2026 itibarıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çağlar, geçtiğimiz günlerde yaptığı Mohamed Salah paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, istifa kararının 23 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olduğunu duyurdu.

Beşiktaş yönetiminde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Veysel Ahmet Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığı bildirildi.

Mohamed SalahMohamed Salah

BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir."

Böylece Çağlar'ın Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği sona erdi.

İSTİFANIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Beşiktaş'ın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Veysel Ahmet Çağlar'ın istifa kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Yönetim kurulunda boşalan üyelikle ilgili nasıl bir karar alınacağına dair de açıklama yapılmadı.

Mohamed SalahMohamed Salah

SALAH PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Veysel Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Mohamed Salah ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Çağlar'ın "Salah" ifadesini kullandığı paylaşım, Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transfer olabileceği yönündeki beklentileri artırmış ve siyah-beyazlı taraftarlar arasında geniş yankı uyandırmıştı.

Kulübün istifa duyurusunda, söz konusu paylaşım ile Çağlar'ın görevinden ayrılması arasında bir bağlantı kuran ifadeye yer verilmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti-4 Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti-5 Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti-6
Beşiktaş'ın FC Midtjylland maçı ilk 11'i belli oldu
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler