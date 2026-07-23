Salah paylaşımı olay olmuştu! Ahmet Çağlar istifa etti

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, istifa kararının 23 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olduğunu duyurdu. Beşiktaş yönetiminde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Veysel Ahmet Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığı bildirildi.

Mohamed Salah BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 tarihi itibarıyla istifa etmiştir." Böylece Çağlar'ın Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği sona erdi. İSTİFANIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI Beşiktaş'ın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Veysel Ahmet Çağlar'ın istifa kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Yönetim kurulunda boşalan üyelikle ilgili nasıl bir karar alınacağına dair de açıklama yapılmadı.