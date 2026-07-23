Beşiktaş'ın FC Midtjylland maçı ilk 11'i belli oldu

Vincenzo Italiano VINCENZO ITALIANO'NUN İLK RESMÎ MAÇI Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmî karşılaşmasına Midtjylland önünde çıkacak. İtalyan teknik adam, maç öncesindeki basın toplantısında takımın son 10 gündür tam kadro çalıştığını ve hazırlık sürecinde yapılan çalışmaların sahaya yansıtılmasını beklediğini belirtti. Italiano, Midtjylland'ın güçlü bir takım olduğunu ifade ederken karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Orkun Kökçü ORKUN KÖKÇÜ: HEPİMİZ HAZIRIZ Basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü de hazırlık kampının verimli geçtiğini ve takımın karşılaşmaya hazır durumda bulunduğunu açıkladı. Millî futbolcu, sezonun ilk resmî karşılaşmasını taraftarlarının önünde oynayacak olmalarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK Siyah-beyazlı takımda FC Midtjylland karşılaşması öncesinde üç futbolcu forma giyemeyecek. Yeni transfer Leandro Trossard, bu tur için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai de mücadelede görev yapamayacak. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi ise sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacak.

Semih Kılıçsoy BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 259. MAÇ Beşiktaş, FC Midtjylland karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 259. maçını oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 258 Avrupa karşılaşmasında 97 galibiyet ve 50 beraberlik elde ederken 111 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu mücadelelerde 348 gol attı ve kalesinde 395 gol gördü. DANİMARKA TAKIMLARIYLA İLK RESMÎ MAÇ Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Danimarka takımıyla karşılaşacak. FC Midtjylland daha önce Türk takımlarından Osmanlıspor ve Fenerbahçe ile oynadı. Danimarka ekibi, Osmanlıspor ile yaptığı iki maçı kaybederken Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.