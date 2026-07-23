Beşiktaş'a kötü haber! Tiago Djalo maça devam edemedi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk ettiği karşılaşmada Tiago Djalo sakatlandı. Ayağında ağrı hisseden Portekizli stoper, sahaya dönmeyi denemesine rağmen mücadeleyi tamamlayamadı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlıları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Tiago Djalo

DJALO AYAĞINDA AĞRI HİSSETTİ

Tiago Djalo, mücadelenin 75. dakikasında yaptığı şutun ardından ayağında ağrı hissetti. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek Portekizli savunmacıya müdahalede bulundu. Tedavisinin ardından sahaya dönen Djalo, karşılaşmaya devam etmeyi denedi.

KRİTİK MÜDAHALE SONRASI YİNE DURDU

Djalo, savunmada yaptığı kritik müdahalenin ardından aynı bölgedeki ağrıyı yeniden hissetti. Bu kez oyunu sürdüremeyen yıldız futbolcu için Beşiktaş teknik heyeti zorunlu değişiklik kararı aldı.