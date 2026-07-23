Orkun Kökçü'den enfes gol! Sezonu muhteşem açtı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Midtjylland karşısında Orkun Kökçü’nün harika golüyle üstünlüğü yakaladı. Danimarka temsilcisinin 15. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede milli futbolcu, 26. dakikada siyah-beyazlıları öne geçirdi ve yeni sezonda ilk kez ağları sarstı.
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland karşısında çıktı. Kara Kartal, Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, rakip kalede üst üste pozisyonlar üretti. Siyah-beyazlıların baskısı kırmızı kartın ardından daha da artarken gol perdesini Orkun Kökçü açtı.
MIDTJYLLAND 15. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 15. dakikasında orta alanda havadan seken topu kontrol etmek isteyen Djalo, rakibi Etim'in sert müdahalesine maruz kaldı. Mücadelenin hakemi Ricardo De Burgos, pozisyonu futbolcu sağlığını tehlikeye atan bir hareket olarak değerlendirdi ve Etim'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Midtjylland, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUHTEŞEM GOL
Beşiktaş, rakibinin eksik kalmasından 11 dakika sonra aradığı golü buldu. Ceza sahası dışındaki sol çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Milli futbolcunun şık vuruşunda top kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlarla buluştu. Orkun Kökçü, 26. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ı Midtjylland karşısında 1-0 öne geçirdi.
SEZONUN İLK GOLÜ ORKUN'DAN
Orkun Kökçü'nün attığı gol, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonundaki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti. Milli futbolcu aynı zamanda yeni sezondaki ilk golünü Avrupa sahnesinde Midtjylland karşısında kaydetti. Golün ardından baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, farkı artırmak için Danimarka temsilcisinin kalesine yüklenmeye devam etti.
BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Beşiktaş, oyunun büyük bölümünü rakip yarı alanda geçirdiği ilk devreyi Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ilk 45 dakikada rakip kaleye 15 şut gönderirken bu denemelerin 5'inde isabet sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada Murillo'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı giderken Salih Özcan'ın ceza sahası çevresinden çektiği sert şutu kaleci kontrol etti.