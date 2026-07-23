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Orkun Kökçü'den enfes gol! Sezonu muhteşem açtı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Midtjylland karşısında Orkun Kökçü’nün harika golüyle üstünlüğü yakaladı. Danimarka temsilcisinin 15. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede milli futbolcu, 26. dakikada siyah-beyazlıları öne geçirdi ve yeni sezonda ilk kez ağları sarstı.

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Orkun Kökçü'den enfes gol! Sezonu muhteşem açtı

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland karşısında çıktı. Kara Kartal, Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, rakip kalede üst üste pozisyonlar üretti. Siyah-beyazlıların baskısı kırmızı kartın ardından daha da artarken gol perdesini Orkun Kökçü açtı.

Orkun KökçüOrkun Kökçü

MIDTJYLLAND 15. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında orta alanda havadan seken topu kontrol etmek isteyen Djalo, rakibi Etim'in sert müdahalesine maruz kaldı. Mücadelenin hakemi Ricardo De Burgos, pozisyonu futbolcu sağlığını tehlikeye atan bir hareket olarak değerlendirdi ve Etim'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Midtjylland, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

Orkun KökçüOrkun Kökçü

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUHTEŞEM GOL

Beşiktaş, rakibinin eksik kalmasından 11 dakika sonra aradığı golü buldu. Ceza sahası dışındaki sol çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Milli futbolcunun şık vuruşunda top kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlarla buluştu. Orkun Kökçü, 26. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ı Midtjylland karşısında 1-0 öne geçirdi.

Orkun KökçüOrkun Kökçü

SEZONUN İLK GOLÜ ORKUN'DAN

Orkun Kökçü'nün attığı gol, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonundaki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti. Milli futbolcu aynı zamanda yeni sezondaki ilk golünü Avrupa sahnesinde Midtjylland karşısında kaydetti. Golün ardından baskısını sürdüren siyah-beyazlılar, farkı artırmak için Danimarka temsilcisinin kalesine yüklenmeye devam etti.

Orkun KökçüOrkun Kökçü

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Beşiktaş, oyunun büyük bölümünü rakip yarı alanda geçirdiği ilk devreyi Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ilk 45 dakikada rakip kaleye 15 şut gönderirken bu denemelerin 5'inde isabet sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada Murillo'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı giderken Salih Özcan'ın ceza sahası çevresinden çektiği sert şutu kaleci kontrol etti.

CANLI: Beşiktaş - FC Midtjylland Avrupa Ligi maçıCANLI: Beşiktaş - FC Midtjylland Avrupa Ligi maçı
CANLI: Beşiktaş - FC Midtjylland Avrupa Ligi maçı

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