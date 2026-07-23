Orkun Kökçü'den enfes gol! Sezonu muhteşem açtı

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland karşısında çıktı. Kara Kartal, Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, rakip kalede üst üste pozisyonlar üretti. Siyah-beyazlıların baskısı kırmızı kartın ardından daha da artarken gol perdesini Orkun Kökçü açtı.

Orkun Kökçü

MIDTJYLLAND 15. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında orta alanda havadan seken topu kontrol etmek isteyen Djalo, rakibi Etim'in sert müdahalesine maruz kaldı. Mücadelenin hakemi Ricardo De Burgos, pozisyonu futbolcu sağlığını tehlikeye atan bir hareket olarak değerlendirdi ve Etim'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Midtjylland, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.