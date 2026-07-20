Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.
Kartal, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi
IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi
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