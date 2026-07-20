Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

Kartal, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.