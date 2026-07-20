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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli oldu.

Kartal, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo ItalianoBeşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano
KONFERANS LİGİ İHTİMALLERİ

Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Varazdin-FK Jablonec eşleşmesinin galibi

Bohemian-FC Ballkani eşleşmesinin galibi

IFK Göteborg-FCI Levadia eşleşmesinin galibi

Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi

DAC 1904-Velez Mostar eşleşmesinin galibi

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi-3 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi-4 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu! Midtjylland'ı elersek Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi-5

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