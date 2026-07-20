Beşiktaş'tan forvete Darwin Nunez hamlesi! 4 milyon euroluk kiralama planı devrede
Beşiktaş'ın, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i kiralamak için girişimde bulunduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibine 4 milyon euroluk kiralama bedeli ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif sunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların, santrfor hattı için Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i listeye aldığı öne sürüldü.
İddiaya göre yönetim, Uruguaylı golcüyü satın alma yerine kiralama formülüyle kadroya katmayı hedefliyor.
TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İddialara göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilen Darwin Nunez için Al Hilal'e 4 milyon euroluk kiralama teklifi sundu.
Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca takımın şampiyon olması ve Uruguaylı futbolcunun sezonu 20 golün üzerinde tamamlaması halinde devreye girecek toplam 4 milyon euroluk performans bonuslarının da yer aldığı öne sürüldü.
Taraflar arasında resmi görüşmelerin seyrine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Darwin Nunez'in Al Hilal'de teknik heyetle sorun yaşadığı ve Suudi Arabistan'dan ayrılmayı değerlendirdiği iddia edildi.
Uruguaylı futbolcunun teknik direktör Simone Inzaghi ile anlaşmazlık yaşadığı, bu nedenle kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Kariyerine Penarol altyapısında başlayan Nunez için bugüne kadar toplam 184 milyon euro bonservis bedeli ödendiği belirtilirken, Liverpool'un oyuncuyu 2022 yazında 85 milyon euroya transfer ettiği hatırlatıldı.
Ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı üç maçın ikisinde yedek kulübesinde kalan golcünün, geleceğiyle ilgili kararını transfer döneminin ilerleyen günlerinde vermesi bekleniyor.