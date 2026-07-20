Beşiktaş'tan forvete Darwin Nunez hamlesi! 4 milyon euroluk kiralama planı devrede

İddiaya göre yönetim, Uruguaylı golcüyü satın alma yerine kiralama formülüyle kadroya katmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Darwin Nunez

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilen Darwin Nunez için Al Hilal'e 4 milyon euroluk kiralama teklifi sundu.

Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca takımın şampiyon olması ve Uruguaylı futbolcunun sezonu 20 golün üzerinde tamamlaması halinde devreye girecek toplam 4 milyon euroluk performans bonuslarının da yer aldığı öne sürüldü.

Taraflar arasında resmi görüşmelerin seyrine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.