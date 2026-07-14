Genç kanat oyuncusu, Mattersburg karşılaşmasının ardından Spartak Trnava önünde de gol sevinci yaşadı. İlhan Fakılı böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki hazırlık maçında da skor üretti.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Slovakya kampındaki altıncı ve son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, City Arena'da oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Portekizli stoperin golüyle skor 3-2'ye gelirken kalan bölümde başka gol olmadı. Beşiktaş, Slovakya kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna yeniden ortak olmak için rakip kalede baskısını artırdı. Siyah-beyazlıların aradığı gol 78. dakikada Tiago Djalo'dan geldi.

İlhan Fakılı

GÜNÜN İLK MAÇI 1-1 BİTTİ

Beşiktaş, Spartak Trnava karşılaşmasından önce günün ilk hazırlık maçında Dynamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Hyeongyu Oh'un 11. dakikada attığı golle öne geçti. Dynamo Malzenice ikinci yarıda beraberliği sağlarken karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçıydı.

SLOVAKYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Slovakya kampında toplam altı hazırlık karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlılar Gyirmot ve Mattersburg'u mağlup ederken MTE 1904 KFT ile Dynamo Malzenice maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Widzew Lodz ve Spartak Trnava karşılaşmalarını kaybeden Beşiktaş, kamp dönemini iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MESAİSİ BAŞLAYACAK

Slovakya kampını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönerek UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki ilk resmî karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano, kamp boyunca farklı kadro tercihleri kullanarak genç oyuncuların ve yeni transferlerin son durumunu görme fırsatı buldu.

Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş