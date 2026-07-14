Beşiktaş, Spartak Trnava'ya 3-2 yenildi
Beşiktaş, Slovakya kampındaki altıncı ve son hazırlık maçında Spartak Trnava’ya 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların gollerini üst üste ikinci karşılaşmada ağları havalandıran İlhan Fakılı ile Tiago Djalo kaydetti.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Slovakya kampındaki altıncı ve son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, City Arena'da oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
İLHAN FAKILI PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş karşılaşmaya golle başladı. Siyah-beyazlıların Clermont Foot'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, 13. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Genç kanat oyuncusu, Mattersburg karşılaşmasının ardından Spartak Trnava önünde de gol sevinci yaşadı. İlhan Fakılı böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki hazırlık maçında da skor üretti.
SPARTAK TRNAVA İLK YARIDA GERİ DÖNDÜ
Ev sahibi ekip, 37. dakikada Philip Azango'nun golüyle eşitliği sağladı. Spartak Trnava, ilk yarının son bölümünde Beşiktaş savunmasının yaptığı hataları değerlendirerek üstünlüğü ele geçirdi.
Lorent Mehmeti 45. dakikada Slovak ekibini 2-1 öne geçirirken Filip Trello, 45+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Spartak Trnava soyunma odasına 3-1 üstün gitti.
TIAGO DJALO FARKI BİRE İNDİRDİ
Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna yeniden ortak olmak için rakip kalede baskısını artırdı. Siyah-beyazlıların aradığı gol 78. dakikada Tiago Djalo'dan geldi.
Portekizli stoperin golüyle skor 3-2'ye gelirken kalan bölümde başka gol olmadı. Beşiktaş, Slovakya kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.
GÜNÜN İLK MAÇI 1-1 BİTTİ
Beşiktaş, Spartak Trnava karşılaşmasından önce günün ilk hazırlık maçında Dynamo Malzenice ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Hyeongyu Oh'un 11. dakikada attığı golle öne geçti. Dynamo Malzenice ikinci yarıda beraberliği sağlarken karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçıydı.
SLOVAKYA KAMPI TAMAMLANDI
Beşiktaş, Slovakya kampında toplam altı hazırlık karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlılar Gyirmot ve Mattersburg'u mağlup ederken MTE 1904 KFT ile Dynamo Malzenice maçlarından beraberlikle ayrıldı.
Widzew Lodz ve Spartak Trnava karşılaşmalarını kaybeden Beşiktaş, kamp dönemini iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MESAİSİ BAŞLAYACAK
Slovakya kampını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönerek UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki ilk resmî karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, kamp boyunca farklı kadro tercihleri kullanarak genç oyuncuların ve yeni transferlerin son durumunu görme fırsatı buldu.