Beşiktaş transferi bitirdi! Leandro Trossard İstanbul'da

Leandro Trossard Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı

İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard havalimanında açıklamada bulunarak, "Güzel bir sezon geçirdim, daha güzellerini Beşiktaş'ta yaşamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili harika şeyler duydum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BEKLENTİLERİMİZE KARŞILIK VERİR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." açıklamasında bulundu.