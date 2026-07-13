Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş iddialarına net yanıt
Beşiktaş ile anılan Romelu Lukaku için menajeri Federico Pastorello’dan açıklama geldi. Siyah-beyazlı yönetimle hiçbir temas kurulmadığını söyleyen Pastorello, Belçikalı santrforun transfer iddialarını reddetti.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Romelu Lukaku için oyuncu cephesinden net bir açıklama geldi. Menajer Federico Pastorello, siyah-beyazlı yönetimle herhangi bir görüşme veya temas gerçekleştirmediklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ İDDİALARINI YALANLADI
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'den ayrılması gündeme gelen Romelu Lukaku'nun Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında bulunduğu öne sürülmüştü.
Bazı yayınlar siyah-beyazlıların Lukaku'nun sağlık raporlarını istediğini, Napoli ile temas kurduğunu ve oyuncunun transfere olumlu yaklaştığını yazmıştı.
365Scores'a özel açıklamalarda bulunan Federico Pastorello ise Beşiktaş ile Lukaku arasında transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti.
"HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİM"
Pastorello, Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir temasının bulunmadığını belirterek, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim" dedi.
Tecrübeli menajer, görüşme veya temas kurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş'ın oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptığı ve transfer şartlarını sorduğu yönündeki iddialar Lukaku cephesi tarafından yalanlanmış oldu.
MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Federico Pastorello, Belçikalı futbolcunun Beşiktaş'a transfer olmayı planlamadığını da açıkladı.
Lukaku'nun siyah-beyazlılara gitme düşüncesinin bulunmadığını söyleyen Pastorello, transfer gündeminde yer alan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.
Menajerin açıklamasına göre Beşiktaş'ın oyuncu veya temsilcisiyle yürüttüğü bir transfer süreci bulunmuyor.
NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre 33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Belçikalı futbolcu 29 Ağustos 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Napoli'ye transfer olmuştu.
Capology, Lukaku'nun Napoli'deki yıllık brüt sabit maaşını 7 milyon 690 bin euro olarak gösteriyor. Bonusları kapsamayan bu tutar, oyuncunun olası transferindeki en önemli maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ROMELU LUKAKU KİMDİR?
Romelu Menama Lukaku Bolingoli, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğdu. 1,90 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.
Profesyonel kariyerine Anderlecht'te başlayan Lukaku; Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi.
Fizik gücü, sırtı dönük oyunu ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre millî formayla 132 maça çıkan deneyimli oyuncu 93 gol kaydetti.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Romelu Lukaku, 2025-2026 sezonunda yaşadığı ciddi kas sakatlığı nedeniyle Napoli'de düzenli forma giyemedi.
Belçikalı santrfor, sezon boyunca Napoli formasıyla yedi karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu ve bir gol attı. Lukaku buna rağmen Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Lukaku, Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla beş karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli santrforun Napoli ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.