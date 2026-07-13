Beşiktaş'ta Kristian Thorstvedt sürprizi! Şartları soruldu
Beşiktaş, Armand Laurienté için Sassuolo ile yürüttüğü temaslarda Kristian Thorstvedt’in transfer şartlarını da masaya yatırdı. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Norveçli orta sahanın maliyeti hakkında bilgi aldı.
Orta sahaya fizik gücü yüksek ve iki yönlü bir oyuncu kazandırmak isteyen Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i listesine ekledi. Norveçli futbolcu geçen sezon 33 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Armand Laurienté görüşmelerini yürüttüğü Sassuolo'nun Norveçli futbolcusu Kristian Thorstvedt'in transfer şartlarını da araştırmaya başladı.
SASSUOLO İLE İKİNCİ TRANSFER DOSYASI
Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaş, Laurienté için İtalyan kulübüyle gerçekleştirdiği temaslarda Thorstvedt'in durumunu da gündeme getirdi.
Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer koşulları ve toplam maliyeti hakkında Sassuolo'dan bilgi aldı. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği dosyada, yönetimin şartların uygun hale gelmesi durumunda resmî adıma geçebileceği aktarıldı.
ORTA SAHAYA FİZİK GÜCÜ YÜKSEK TAKVİYE
Beşiktaş, orta saha rotasyonuna hem savunma hem de hücum görevlerini yerine getirebilecek fizik gücü yüksek bir futbolcu eklemeyi hedefliyor.
1,89 metre boyundaki Thorstvedt, ana mevkisi merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sol ayağını kullanan Norveçli futbolcu, farklı orta saha rollerinde değerlendirilebilmesiyle transfer listesindeki seçeneklerden biri oldu.
KRISTIAN THORSTVEDT KİMDİR?
Kristian Thorstvedt, 13 Mart 1999'da Norveç'in Stavanger kentinde doğdu. Futbola ülkesinde başlayan oyuncu, Viking ve Genk formalarını giydikten sonra 2022 yılında Sassuolo'ya transfer oldu.
Norveç Milli Takımı'nda da görev yapan Thorstvedt, merkez orta sahada fizik gücü, ceza sahasına yaptığı koşular ve farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Norveç Futbol Federasyonu oyuncunun boyunu 1,89 metre olarak gösteriyor.
Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Thorstvedt'in Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI
Kristian Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Norveçli orta saha bu süreçte 4 kez fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Thorstvedt böylece sezonu toplam 8 gole doğrudan katkıyla tamamladı.
BEŞİKTAŞ MALİYETİ DEĞERLENDİRECEK
Beşiktaş'ın transferde atacağı adımı Sassuolo'nun bonservis beklentisi ve oyuncunun sözleşme şartları belirleyecek. Siyah-beyazlı yönetim, Laurienté dosyasıyla birlikte Thorstvedt için aldığı maliyet bilgisini değerlendirecek. Taraflar arasında resmî teklif aşamasına geçilmesi halinde orta saha transferinin ayrıntıları netleşecek.