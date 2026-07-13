Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Armand Laurienté görüşmelerini yürüttüğü Sassuolo'nun Norveçli futbolcusu Kristian Thorstvedt'in transfer şartlarını da araştırmaya başladı.

Orta sahaya fizik gücü yüksek ve iki yönlü bir oyuncu kazandırmak isteyen Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i listesine ekledi. Norveçli futbolcu geçen sezon 33 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.

Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaş, Laurienté için İtalyan kulübüyle gerçekleştirdiği temaslarda Thorstvedt'in durumunu da gündeme getirdi.

Kristian Thorstvedt

ORTA SAHAYA FİZİK GÜCÜ YÜKSEK TAKVİYE

Beşiktaş, orta saha rotasyonuna hem savunma hem de hücum görevlerini yerine getirebilecek fizik gücü yüksek bir futbolcu eklemeyi hedefliyor.

1,89 metre boyundaki Thorstvedt, ana mevkisi merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sol ayağını kullanan Norveçli futbolcu, farklı orta saha rollerinde değerlendirilebilmesiyle transfer listesindeki seçeneklerden biri oldu.