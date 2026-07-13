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Beşiktaş’ta Léo Pereira iddiası! Sambacı listeye alındı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi stoper transferi için Flamengo forması giyen Léo Pereira’yı listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, savunma hattına liderlik edebilecek 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun durumunu takip ediyor.

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Beşiktaş’ta Léo Pereira iddiası! Sambacı listeye alındı

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Flamengo forması giyen Léo Pereira'yı stoper adayları arasına ekledi.

Léo PereiraLéo Pereira

LÉO PEREIRA TRANSFER LİSTESİNDE

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da görev yapan Léo Pereira ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki savunmacının transfer şartlarını yakından takip ediyor. Brezilyalı futbolcunun stoper listesinin üst sıralarında bulunduğu kaydedildi.

Léo PereiraLéo Pereira

SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR

Beşiktaş yönetimi, savunma hattına yalnızca rotasyonu genişletecek bir oyuncu değil, aynı zamanda takımın geriden oyun kurulumuna ve saha içi organizasyonuna liderlik edebilecek tecrübeli bir stoper kazandırmayı hedefliyor. Léo Pereira; tecrübesi, sol ayağını kullanması ve Flamengo'daki performansıyla listedeki dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Léo PereiraLéo Pereira

LÉO PEREIRA KİMDİR?

Tam adı Leonardo Pereira olan Léo Pereira, 31 Ocak 1996'da Brezilya'nın Curitiba kentinde doğdu. 1,89 metre boyundaki futbolcu, stoper mevkisinde görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor. Brezilyalı savunmacı, Ocak 2020'den bu yana Flamengo forması giyiyor. Transfermarkt verilerine göre Léo Pereira'nın Brezilya ekibiyle sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Léo PereiraLéo Pereira

2026 SEZONUNDA NE YAPTI?

Léo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli stoper, bu maçların 24'üne ilk 11'de başlarken bir kez gol sevinci yaşadı. Düzenli forma süresi bulan Brezilyalı oyuncu, savunma hattının önemli parçalarından biri oldu.

Léo PereiraLéo Pereira

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Flamengo ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Léo Pereira'nın transferinde Brezilya temsilcisinin vereceği karar belirleyici olacak. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun mali şartları ve kulübünün beklentisi netleştiğinde transfer dosyasına ilişkin yol haritasını oluşturacak.

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