Beşiktaş’ta Léo Pereira iddiası! Sambacı listeye alındı

Léo Pereira

LÉO PEREIRA KİMDİR?

Tam adı Leonardo Pereira olan Léo Pereira, 31 Ocak 1996'da Brezilya'nın Curitiba kentinde doğdu. 1,89 metre boyundaki futbolcu, stoper mevkisinde görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor. Brezilyalı savunmacı, Ocak 2020'den bu yana Flamengo forması giyiyor. Transfermarkt verilerine göre Léo Pereira'nın Brezilya ekibiyle sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.