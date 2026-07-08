Beşiktaş Doğan Alemdar ve Alexander Nübel transferlerini resmen açıkladı!

Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ın transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını ve 23 yaşındaki milli file bekçisiyle 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. DOĞAN ALEMDAR RESMEN BEŞİKTAŞ'TA Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci rotasyonuna Doğan Alemdar'ı ekledi. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Doğan Alemdar, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Doğan Alemdar 4 yıllık sözleşme imzaladı 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI Beşiktaş, 23 yaşındaki kaleciyle 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında transferin bonservis bedeline ve diğer mali ayrıntılara yer verilmedi. BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık, 2029-30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." KALECİ ROTASYONU GÜÇLENDİ Beşiktaş, Doğan Alemdar transferiyle kaleci rotasyonuna genç ve yerli bir isim kazandırdı. Avrupa futbolu ve Süper Lig tecrübesi bulunan milli kaleci, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kalesi için rekabete girecek. Doğan'ın yerli oyuncu statüsünde bulunması, Beşiktaş'ın lig ve Avrupa kupaları için yaptığı kadro planlamasında da önemli bir avantaj sağlayacak. Takvim Kaynak Tercihleri