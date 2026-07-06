A Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Alman kaleciyi kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslarını sürdürüyordu. Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde pürüzlerin giderilmesinin ardından transferde imza aşamasına geçildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci hattı için beklenen hamleyi yaptı. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel için yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Alexander Nübel, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı

ALEXANDER NÜBEL KİMDİR?

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996'da Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya geldi. 1.93 boyundaki sağ ayaklı kaleci, Bayern Münih forması giyiyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nübel'in Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyordu.

Kariyerine Paderborn altyapısında başlayan Nübel, Schalke 04'te gösterdiği performansla Almanya futbolunun dikkat çeken kalecilerinden biri haline geldi. 2020 yılında Bayern Münih'e transfer olan Alman eldiven, daha sonra Monaco ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giydi. Nübel, Almanya Milli Takımı'nda da forma şansı buldu.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş