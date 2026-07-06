Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel dosyasının yanı sıra yerli rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki milli kalecinin transferi için Başakşehir ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe aldı. Tarafların transferin ana şartlarında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturulması ve Doğan'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

Doğan Alemdar kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar transferinin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, kaleci rotasyonunda hem yabancı hem de yerli alternatifleri güçlendirerek yeni sezon öncesi bu bölgedeki planlamasını tamamlamak istiyor. Doğan Alemdar hamlesi, Beşiktaş'ın kalede yalnızca ilk 11 tercihini değil, sezon genelindeki rekabet ve kadro derinliğini de artırma planının parçası olarak öne çıkıyor. Takvim Kaynak Tercihleri