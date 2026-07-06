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Beşiktaş'a bir kaleci daha! Kartal Doğan Alemdar transferini de bitirdi

Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyon için Doğan Alemdar hamlesi yaptı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki milli kaleci için Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

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Beşiktaş'a bir kaleci daha! Kartal Doğan Alemdar transferini de bitirdi

Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel dosyasının yanı sıra yerli rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki milli kalecinin transferi için Başakşehir ile yürütülen görüşmelerde önemli mesafe aldı. Tarafların transferin ana şartlarında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturulması ve Doğan'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

Doğan Alemdar kariyerine Beşiktaş'ta devam edecekDoğan Alemdar kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar transferinin resmiyet kazanması için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, kaleci rotasyonunda hem yabancı hem de yerli alternatifleri güçlendirerek yeni sezon öncesi bu bölgedeki planlamasını tamamlamak istiyor.

Doğan Alemdar hamlesi, Beşiktaş'ın kalede yalnızca ilk 11 tercihini değil, sezon genelindeki rekabet ve kadro derinliğini de artırma planının parçası olarak öne çıkıyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Doğan Alemdar Rennes'te de forma giydiDoğan Alemdar Rennes'te de forma giydi

RENNES'TEN BAŞAKŞEHİR'E GELDİ

Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten Başakşehir'e transfer oldu. Daha önce Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan genç kaleci, Fransa kariyerinde Rennes ve Troyes deneyimleri yaşadı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Başakşehir kadrosuna katılan Alemdar, şimdi Beşiktaş'ın yerli kaleci rotasyonu için gündeme geldi.

1 numarada işlem tamam: Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi1 numarada işlem tamam: Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi
1 numarada işlem tamam: Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi

1 numarada işlem tamam: Beşiktaş Alexander Nübel transferini bitirdi
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Beşiktaş Nübel transferini bitirdi
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

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