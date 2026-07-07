Beşiktaş Trossard ile anlaştı mı? Transfer işleminin tamamlandığı iddia edildi

İddiaya göre yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuyla tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberlere göre Trossard'ın transfer sürecini tamamlamak üzere hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kulüpten ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tecrübeli oyuncunun hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor Siyah-beyazlılar, Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını Premier Lig deneyimine sahip, skor katkısı yüksek bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor. Takvim Kaynak Tercihleri