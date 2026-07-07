Beşiktaş Trossard ile anlaştı mı? Transfer işleminin tamamlandığı iddia edildi
Beşiktaş’ın, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard transferinde oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu hafta içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
İddiaya göre yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuyla tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberlere göre Trossard'ın transfer sürecini tamamlamak üzere hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kulüpten ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Siyah-beyazlılar, Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını Premier Lig deneyimine sahip, skor katkısı yüksek bir isimle güçlendirmeyi amaçlıyor.
TROSSARD BEŞİKTAŞ'A NE KATAR?
Leandro Trossard, Beşiktaş'ın hücum hattında birden fazla bölgede kullanılabilecek bir profil sunuyor. Ana mevkisi sol kanat olan Belçikalı futbolcu, ikinci forvet ve santrfor rollerinde de görev yapabiliyor.
Trossard'ın en güçlü tarafı, dar alandaki bitiriciliği ve ceza sahası çevresindeki oyun aklı. Arsenal'de dönem dönem ilk 11 oyuncusu, dönem dönem ise maç çözen rotasyon parçası olarak görev aldı. Beşiktaş açısından bu transferin en değerli tarafı, oyuncunun hem skor katkısı hem de büyük maç tecrübesi.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.
LEANDRO TROSSARD KİMDİR?
Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Waterschei kentinde dünyaya geldi. 1.72 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Transfermarkt profilinde oyuncunun yan mevkileri ikinci forvet ve santrfor olarak yer alıyor.
Kariyerine Genk altyapısında başlayan Trossard, Belçika futbolunda dikkat çeken performansının ardından Brighton'a transfer oldu. Premier Lig'de Brighton formasıyla yükselen yıldız futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'e imza attı.
Arsenal'de geçirdiği dönemde Premier Lig tecrübesini üst seviyeye çıkaran Trossard, hücum hattında çok yönlü yapısıyla dikkat çekti. Belçika Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen oyuncunun milli takım kariyerinde 56 maç ve 14 gol bulunuyor.