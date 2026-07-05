Resmen açıklandı: Beşiktaş İlhan Fakılı ile sözleşme imzaladı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a getirdiği İlhan Fakılı ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, Clermont Foot 63'te forma giyen İlhan Fakılı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada;
"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
İLHAN FAKILI KİMDİR?
İlhan Fakılı, futbol kariyerine Fransa'da başladı. Altyapı eğitimini Saint-Étienne UC Terrenoire, AS Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon FC ve Clermont Foot 63'te alan genç futbolcu, kanat hattındaki hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.
Türkiye Ümit Milli Takımı'nın formasını da giyen İlhan Fakılı, ay-yıldızlı ekipte 1 kez görev aldı. Güncel piyasa değeri 1.20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Clermont ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme sahibiydi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Clermont formasıyla tüm kulvarlarda 34 resmi karşılaşmaya çıkan İlhan Fakılı, 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımına 9 gole doğrudan katkı verdi. Genç kanat oyuncusu, istikrarlı performansıyla Beşiktaş'ın transfer listesine girmeyi başardı ve siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosuna katıldı.