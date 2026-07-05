Beşiktaş Mosonmagyar ile yenişemedi! Italiano'dan transfer sözleri
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın gelişim süreci ve transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Wittmann Antal Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, ikinci sınavında ise hücumda aradığı golü bulamadı.
ITALIANO'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun çalışma temposundan geçtiğini vurguladı.
Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da var. İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Setlerimizi de daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"KALE ÖNÜNDE DAHA ACIMASIZ OLMALIYIZ"
İtalyan teknik adam, takımın oyun temposunda gelişim gördüğünü ancak son bölümde daha üretken olunması gerektiğini belirtti. Italiano, özellikle hücum bölgesinde fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Beşiktaş'ın hazırlık sürecinde fiziksel yükleme döneminden geçtiğini belirten Italiano, genç oyuncuların da kamp kadrosunda yer aldığını hatırlattı. Siyah-beyazlıların teknik patronu, ilk maça göre top hızında, baskıda ve set oyunlarında daha iyi bir görüntü verdiklerini söyledi.
TRANSFER MESAJI DİKKAT ÇEKTİ
Vincenzo Italiano, açıklamasının devamında transfer sürecine de değindi. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Italiano, takıma katkı sağlayacak oyuncuların aralarına katılacağını söyledi.
Italiano, "Biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar. Kulüp, bu sezon gerçekten çok hırslı ve istekli. Lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak. Şu an milli takımda oyuncularımız var, önemli oyuncular. Oyuncular geldikten sonra Midtjylland'e karşı hazırlıklarımız daha etkili olacak." dedi.