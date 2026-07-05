Beşiktaş Mosonmagyar ile yenişemedi! Italiano'dan transfer sözleri

Wilfred Ndidi maçta görev yaptı

ITALIANO'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun çalışma temposundan geçtiğini vurguladı.

Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da var. İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Setlerimizi de daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.