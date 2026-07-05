Resmen açıklandı: Beşiktaş Emre Fakılı ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Clermont Foot 63'te forma giyen İlhan Fakılı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

İlhan Fakılı 4 yıllık sözleşme izmaladı İLHAN FAKILI KİMDİR? İlhan Fakılı, futbol kariyerine Fransa'da başladı. Altyapı eğitimini Saint-Étienne UC Terrenoire, AS Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon FC ve Clermont Foot 63'te alan genç futbolcu, kanat hattındaki hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın formasını da giyen İlhan Fakılı, ay-yıldızlı ekipte 1 kez görev aldı. Güncel piyasa değeri 1.20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmadan önce Clermont ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme sahibiydi. Takvim Kaynak Tercihleri