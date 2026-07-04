Beşiktaş'ın teklifine "bekleyin" cevabı! Forvet transferi için dev hamle yolda
Yeni sezon öncesi golcü transferine öncelik veren Beşiktaş, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Dusan Vlahovic için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye sunduğu teklifin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Kartal, tecrübeli forvete sezon başına 10 milyon euro önerdi.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, golcü transferinde rotasını Dusan Vlahovic'e çevirdi.
YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan basınına göre Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'e oldukça cazip bir teklif sundu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki yıldız forvete yıllık 10 milyon euro maaşın yanı sıra 5 milyon euronun üzerinde imza parası önerdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferin gerçekleşmesini çok istediği ve yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.
KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ
Haberde, Vlahovic'in Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmediği ancak kariyerine ilişkin nihai kararını vermeden önce süre talep ettiği aktarıldı.
Sırp golcünün önceliğinin Avrupa'nın üst düzey liglerinde kariyerine devam etmek olduğu ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin oyuncudan gelecek cevabı beklediği kaydedildi.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİP EDİYOR
Dusan Vlahovic'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Atletico Madrid, Barcelona ve Bayern Münih'in de bulunduğu belirtildi.
Ancak yüksek maaş beklentisi nedeniyle Avrupa devlerinin henüz resmi adım atmadığı ifade edilirken, Beşiktaş'ın sunduğu teklifin mali açıdan en dikkat çekici seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.
Siyah-beyazlı yönetim, yıldız golcünün kararını beklerken transferi olumlu sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürüyor.