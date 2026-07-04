Beşiktaş'ın teklifine "bekleyin" cevabı! Forvet transferi için dev hamle yolda

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, golcü transferinde rotasını Dusan Vlahovic'e çevirdi.

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan basınına göre Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'e oldukça cazip bir teklif sundu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki yıldız forvete yıllık 10 milyon euro maaşın yanı sıra 5 milyon euronun üzerinde imza parası önerdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferin gerçekleşmesini çok istediği ve yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.