Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a teklif! Belçikalı yıldız sosyal medyayı salladı

Leandro Trossard için en ciddi talip Beşiktaş

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk teklif sundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.