Bir transfer daha bitti: İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarına hem A takım hem de gelecek planlaması doğrultusunda devam eden Beşiktaş, genç bir ismi daha renklerine bağladı.

Siyah beyazlı kulüp, Monaco'dan Kassoum Ouattara'nın ardından Fransa 2. Lig temsilcisi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı'nın transferini tamamladı.

Yapılan açıklamada; "İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı'yı taşıyan uçak bu akşam 23.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

Beşiktaş'tan geleceğe yatırım: İlhan Fakılı resmen siyah-beyazlılarda!