Bir transfer daha bitti: İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna genç bir ismi daha kattı. Siyah beyazlılar, Kassoum Ouattara'nın ardından yine Fransa'da Clermont forması giyen İlhan Fakıllı ile sözleşme imzalayacak.
Transfer çalışmalarına hem A takım hem de gelecek planlaması doğrultusunda devam eden Beşiktaş, genç bir ismi daha renklerine bağladı.
Siyah beyazlı kulüp, Monaco'dan Kassoum Ouattara'nın ardından Fransa 2. Lig temsilcisi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı'nın transferini tamamladı.
Yapılan açıklamada; "İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı'yı taşıyan uçak bu akşam 23.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.Beşiktaş'tan geleceğe yatırım: İlhan Fakılı resmen siyah-beyazlılarda!
İLHAN FAKILI KİMDİR?
İlhan Fakılı, futbol kariyerine Fransa'da başladı. Altyapı döneminde Saint-Étienne UC Terrenoire, AS Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon FC ve Clermont Foot 63 takımlarında forma giydi. Genç oyuncu, özellikle kanat hattındaki hareketliliği, farklı hücum bölgelerinde oynayabilmesi ve gelişime açık profiliyle öne çıkıyor.
Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen İlhan Fakılı, milli takım kariyerinde 1 maça çıktı. Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 1.20 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Clermont ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyordu.