Beşiktaş'tan Leonard Trossard'a teklif! Belçikalı yıldız sosyal medyayı salladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için İngiliz ekibine 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif sundu.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.
20 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk teklif sundu.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
"COME TO BEŞİKTAŞ" PAYLAŞIMINA BEĞENİ
Transfer iddialarının gündeme gelmesinin ardından Leandro Trossard'ın sosyal medyadaki bir hareketi de dikkat çekti. Belçikalı futbolcu, kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğenerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Leandro Trossard, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asist üreterek toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş yönetiminin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.