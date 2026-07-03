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Beşiktaş'tan Leonard Trossard'a teklif! Belçikalı yıldız sosyal medyayı salladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için İngiliz ekibine 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif sundu.

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Beşiktaş'tan Leonard Trossard'a teklif! Belçikalı yıldız sosyal medyayı salladı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

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20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk teklif sundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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"COME TO BEŞİKTAŞ" PAYLAŞIMINA BEĞENİ

Transfer iddialarının gündeme gelmesinin ardından Leandro Trossard'ın sosyal medyadaki bir hareketi de dikkat çekti. Belçikalı futbolcu, kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" yorumunu beğenerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Leandro Trossard, geride kalan sezonda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asist üreterek toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş yönetiminin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

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