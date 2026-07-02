Beşiktaş transferde yeni hedefini belirledi! Orel Mangala'ya kanca
Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lyon forması giyen Orel Mangala'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Lyon forması giyen Belçikalı orta saha Orel Mangala oldu.
ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR
Habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğendiği isimler arasında yer alan Orel Mangala için kulüp içindeki değerlendirme süreci devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, transfer kararını teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillendirecek.
SAKATLIK DURUMU YAKINDAN İNCELENİYOR
Beşiktaş yönetimi, Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sürecini ve sahalara dönüş performansını detaylı şekilde analiz ediyor. Teknik heyetin, Mangala'nın fiziksel durumu ve maç kondisyonuyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖN PLANDA
Beşiktaş'ın transfer planlamasında satın alma opsiyonlu kiralama modeli öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim, maliyet dengesini koruyarak Orel Mangala transferini bu formülle sonuçlandırmayı hedefliyor.