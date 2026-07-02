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Beşiktaş transferde yeni hedefini belirledi! Orel Mangala'ya kanca

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lyon forması giyen Orel Mangala'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendiriyor.

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Beşiktaş transferde yeni hedefini belirledi! Orel Mangala'ya kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Lyon forması giyen Belçikalı orta saha Orel Mangala oldu.

Beşiktaş Orel Mangala'nın peşindeBeşiktaş Orel Mangala'nın peşinde

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğendiği isimler arasında yer alan Orel Mangala için kulüp içindeki değerlendirme süreci devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, transfer kararını teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillendirecek.

Orel Mangala'nın sakatlık raporu transferde rol oynayacakOrel Mangala'nın sakatlık raporu transferde rol oynayacak

SAKATLIK DURUMU YAKINDAN İNCELENİYOR

Beşiktaş yönetimi, Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sürecini ve sahalara dönüş performansını detaylı şekilde analiz ediyor. Teknik heyetin, Mangala'nın fiziksel durumu ve maç kondisyonuyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

Orel Mangala Lyon'da forma giyiyorOrel Mangala Lyon'da forma giyiyor

KİRALAMA FORMÜLÜ ÖN PLANDA

Beşiktaş'ın transfer planlamasında satın alma opsiyonlu kiralama modeli öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim, maliyet dengesini koruyarak Orel Mangala transferini bu formülle sonuçlandırmayı hedefliyor.

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