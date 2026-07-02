Beşiktaş transferde yeni hedefini belirledi! Orel Mangala'ya kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Lyon forması giyen Belçikalı orta saha Orel Mangala oldu.

Beşiktaş Orel Mangala'nın peşinde ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR Habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğendiği isimler arasında yer alan Orel Mangala için kulüp içindeki değerlendirme süreci devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, transfer kararını teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillendirecek.