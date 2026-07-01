Beşiktaş transferi bitirdi! Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun 21 yaşındaki futbolcusu Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı.

Kassoum Ouattara'yı havalimanında taraftarlar karşıladı

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."