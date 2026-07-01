Beşiktaş transferi bitirdi! Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. Genç sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun 21 yaşındaki futbolcusu Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı.
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır.
Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."
İMZA İÇİN İSTANBUL'DA
Siyah beyazlı kulübün transferini duyurduğu Kassoum Ouattara, İstanbul'a ayak bastı. Genç futbolcu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu! Kassoum Ouattara imzaya geldi
MONACO'DA 24 MAÇA ÇIKTI
21 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte yaptığı 4 asistle takımının hücum organizasyonlarına katkı sağladı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Ouattara transferi için Monaco'ya 8 milyon euro + 2 milyon euro bonus ödeyecek.