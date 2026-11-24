Hakan Çalhanoğlu Stuttgart maçında yok! Inter sakatlığı duyurdu
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. İtalyan basını, milli yıldızın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle teknik heyetin planları değişti.
22 Kasım Pazar günü Atalanta ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcunun sağlık kontrolleri tamamlandı. Inter, 24 Kasım'da yaptığı açıklamayla Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU AÇIKLAMASI
Mavi-siyahlı kulüp, Hakan Çalhanoğlu'nun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.
Yapılan tetkiklerin sonucunda milli futbolcunun sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma belirlendiği açıklandı.
STUTTGART MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Stuttgart'ı konuk edecek.
Teknik direktör Cristian Chivu, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun Stuttgart karşısında görev yapamayacağını doğruladı.
İtalyan ekibinde Piotr Zielinski'nin de karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
HAKAN ÇALHANOĞLU NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Milli futbolcunun Stuttgart karşılaşmasının yanı sıra Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini de kaçırabileceği belirtildi.
Çalhanoğlu'nun Serie A'da Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce karşılaşmalarında da görev yapamayabileceği aktarıldı.
Inter'in, milli futbolcuyu aralık ayında Lazio ile oynanacak İtalya Süper Kupası finaline yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.
ATALANTA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 22 Kasım'da Atalanta ile oynadığı Serie A karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı kas problemi nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Sağlık kontrollerinin ardından sakatlığının niteliği belirlenen milli futbolcunun tedavi ve iyileşme süreci Inter'in sağlık ekibi tarafından takip edilecek.