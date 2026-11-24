Yapılan tetkiklerin sonucunda milli futbolcunun sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma belirlendiği açıklandı.

22 Kasım Pazar günü Atalanta ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcunun sağlık kontrolleri tamamlandı. Inter, 24 Kasım'da yaptığı açıklamayla Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Inter 'de Hakan Çalhanoğlu 'nun sakatlığı nedeniyle teknik heyetin planları değişti.

Inter'in, milli futbolcuyu aralık ayında Lazio ile oynanacak İtalya Süper Kupası finaline yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Çalhanoğlu'nun Serie A'da Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce karşılaşmalarında da görev yapamayabileceği aktarıldı.

Milli futbolcunun Stuttgart karşılaşmasının yanı sıra Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini de kaçırabileceği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?

İtalyan ekibinde Piotr Zielinski'nin de karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Stuttgart 'ı konuk edecek.

Hakan Çalhanoğlu zorlu maçta forma giyemeyecek. (Fotoğraf: AA)

ATALANTA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 22 Kasım'da Atalanta ile oynadığı Serie A karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı kas problemi nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Sağlık kontrollerinin ardından sakatlığının niteliği belirlenen milli futbolcunun tedavi ve iyileşme süreci Inter'in sağlık ekibi tarafından takip edilecek.