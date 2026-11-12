A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika 'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.

"MİLLİ TAKIMIN İYİ OYNADIĞI FALAN YOKTU"

Libero'da Türkiye'nin Belçika karşısındaki oyununu değerlendiren Haşmet Babaoğlu, Arda Güler'in golünün takımın performansını olduğundan daha olumlu gösterdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Şaka yaptın herhalde. Milli takımın iyi oynadığı falan yoktu. Sadece Arda Güler'in golü güzeldi. O gol nedeniyle oyun güzel gözüktü. Yoksa milli takımın iyi oynadığı falan yok. Şimdi gerçekçi olalım. Bizim doğru düzgün oynadığımız maçın üzerinden çok zaman geçti. Hatta Kosova maçında bile onlar bizden daha iyiydi"

"ARDA GÜLER DIŞINDA GERÇEK BİR YILDIZIMIZ YOK"

Milli futbolcuların kulüp kariyerleri üzerinden değerlendirilmesini eleştiren Babaoğlu, şu sözleri söyledi:

"Artık kendimizi gaza getirmek yerine gerçekleri kabul etmenin zamanı gelmedi mi? Oyuncularımızın forma giydiği kulüpleri düşünerek iyi bir takıma sahip olduğumuzu söylüyoruz. Aslında Arda Güler dışında gerçek anlamda yıldız bir oyuncumuz yok. Bunun testi milli takım arenasıdır. Bu maç, gerçeklerle yüzleştiğimiz bir karşılaşmaydı"