Türkiye'nin Belçika mağlubiyeti Libero'da yorumlandı: Arda Güler'den başka gerçek yıldız yok
Turkuvaz Medya'nın spor yorum programı Libero'da, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşma değerlendirildi. Haşmet Babaoğlu, Arda Güler dışında gerçek bir yıldız bulunmadığını savunurken Fırat Aydınus, Sergen Yalçın'ın taktik tercihlerini ve Jeremy Doku'nun etkili performansını eleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.
Turkuvaz Medya bünyesinde yayınlanan Libero programında Türkiye'nin Belçika karşısındaki performansı masaya yatırıldı. Haşmet Babaoğlu ve Fırat Aydınus, millilerin oyun anlayışını, Sergen Yalçın'ın tercihlerini ve savunmada yaşanan sorunları değerlendirdi. Babaoğlu, takımın genel performansına yönelik sert eleştirilerde bulunurken Aydınus, Jeremy Doku'nun etkisine dikkat çekti.
"MİLLİ TAKIMIN İYİ OYNADIĞI FALAN YOKTU"
Libero'da Türkiye'nin Belçika karşısındaki oyununu değerlendiren Haşmet Babaoğlu, Arda Güler'in golünün takımın performansını olduğundan daha olumlu gösterdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Şaka yaptın herhalde. Milli takımın iyi oynadığı falan yoktu. Sadece Arda Güler'in golü güzeldi. O gol nedeniyle oyun güzel gözüktü. Yoksa milli takımın iyi oynadığı falan yok. Şimdi gerçekçi olalım. Bizim doğru düzgün oynadığımız maçın üzerinden çok zaman geçti. Hatta Kosova maçında bile onlar bizden daha iyiydi"
"ARDA GÜLER DIŞINDA GERÇEK BİR YILDIZIMIZ YOK"
Milli futbolcuların kulüp kariyerleri üzerinden değerlendirilmesini eleştiren Babaoğlu, şu sözleri söyledi:
"Artık kendimizi gaza getirmek yerine gerçekleri kabul etmenin zamanı gelmedi mi? Oyuncularımızın forma giydiği kulüpleri düşünerek iyi bir takıma sahip olduğumuzu söylüyoruz. Aslında Arda Güler dışında gerçek anlamda yıldız bir oyuncumuz yok. Bunun testi milli takım arenasıdır. Bu maç, gerçeklerle yüzleştiğimiz bir karşılaşmaydı"
"İLK 25 DAKİKADAN ZEVK ALDIK"
Libero yorumcularından Fırat Aydınus ise Türkiye'nin karşılaşmaya iyi başladığını ancak savunmadaki sorunların sonucu etkilediğini belirtti.
Sergen Yalçın'ın hücum ağırlıklı oyun anlayışına değinen Aydınus, şunları söyledi:
"Herhalde bu konuda hemfikirizdir. İlk 25 dakikadan zevk aldık. Bunun sebebi de Arda Güler'di. Attığı gole şapka çıkardık. Ancak Sergen hocanın hücum odaklı oyun anlayışı, özellikle savunmada büyük sorunlara yol açtı. Bence burada hata yaptık"
"DOKU SAVUNMAMIZI SAĞA SOLA SAVURDU"
Belçika'nın hücum oyuncusu Jeremy Doku'nun performansını değerlendiren Fırat Aydınus, Oğuz Aydın'ın savunmadaki zorluklarına ve Enes Ünal tercihine dikkat çekti.
Aydınus, Deniz Gül'ün ilk 11'de başlayabileceğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci olarak Enes yerine Deniz ile maça başlanabilirdi. Enes daha erken oyundan çıkarılmalıydı. Bu değişiklik ilk yarının sonunda da yapılabilirdi. Doku'nun ani yön değiştirmeleri, attığı çalımlar, Oğuz'un savunmaya dönmekte zorlanması ve Doku'nun istediği zaman savunmamızı sağa sola savurması aslında bugünün özetiydi"
Canlı yayını izlemek için tıklayın.
Galatasaray'a o transferde rakip çıktı!
Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule!