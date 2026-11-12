

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Oumar Solet, 1.92 metrelik boyuyla hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra sürati ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle öne çıkıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Udinese formasıyla yalnızca 8 resmi karşılaşmada görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda gol atamazken 1 asist yaptı.