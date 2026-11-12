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Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Udinese forması giyen Oumar Solet'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

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Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı

Ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattı için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların scout ekibinin, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Oumar Solet'i yakından takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı-2
BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş yönetiminin, Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız stoperi devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, ocak ayında İtalyan kulübüne resmi teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı-3
Ancak Solet'in sözleşmesinde Udinese'nin kullanabileceği 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Bu madde, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde belirleyici unsurlardan biri olabilir.

Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı-4
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Oumar Solet, 1.92 metrelik boyuyla hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra sürati ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle öne çıkıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Udinese formasıyla yalnızca 8 resmi karşılaşmada görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda gol atamazken 1 asist yaptı.

Beşiktaş'tan savunmaya yeni kule! İşte transfer planı-5
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alan Solet'in Udinese ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İtalyan kulübünün kontrattaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma hakkı bulunuyor.

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