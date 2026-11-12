Galatasaray'a o transferde rakip çıktı! İtalyanlar duyurdu
Napoli'de taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından Noa Lang'ın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, İtalya'dan da bir talip çıktı.
Napoli forması giyen Noa Lang'ın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lazio maçında taraftarların tepkisini çeken ve tribünlere karşılık veren Hollandalı futbolcunun Napoli'den ayrılması gündemde.
Kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle 27 yaşındaki oyuncu için transfer seçenekleri değerlendiriliyor.
GALATASARAY VE GENOA'NIN GÜNDEMİNDE
Geçen sezonun ikinci yarısında Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuyla yeniden ilgilendiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, Napoli'deki geleceği belirsiz olan kanat oyuncusunu tekrar transfer etmek istediği aktarıldı.
Noa Lang'a İtalya'dan da ilgi olduğu ifade edildi. Serie A ekiplerinden Genoa'nın Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, teknik direktör Daniele De Rossi'nin de oyuncuyu beğendiği kaydedildi.
Haberde, Lang'ı takip eden başka Serie A kulüplerinin de bulunduğu belirtildi.
TRANSFER İÇİN İKİ FORMÜL MASADA
La Gazzetta dello Sport, Napoli ile Noa Lang arasındaki ilişkinin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve ayrılığın bir seçenek haline geldiğini yazdı.
Hollandalı futbolcunun kiralık olarak ya da maaşının bir bölümünün karşılanacağı bir anlaşmayla takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
İtalyan gazetesi, Lang'ın Napoli kariyerini "Hiç çiçek açmamış bir aşk hikayesi" sözleriyle değerlendirirken, oyuncunun yeteneğinin tartışılmaz olduğunu ve doğru ortamda fark yaratabileceğini vurguladı.
Napoli'de bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.