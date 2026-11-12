Hollandalı futbolcunun kiralık olarak ya da maaşının bir bölümünün karşılanacağı bir anlaşmayla takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport, Napoli ile Noa Lang arasındaki ilişkinin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve ayrılığın bir seçenek haline geldiğini yazdı.



İtalyan gazetesi, Lang'ın Napoli kariyerini "Hiç çiçek açmamış bir aşk hikayesi" sözleriyle değerlendirirken, oyuncunun yeteneğinin tartışılmaz olduğunu ve doğru ortamda fark yaratabileceğini vurguladı.

Napoli'de bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen Noa Lang, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.