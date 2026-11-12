Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İki İstanbul devinin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin durumunu sorduğu belirtildi. Juventus'un da ilgilendiği Güney Koreli stoper için Alman ekibinde kritik bir görüşme yapılması bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş, transfer gündeminde aynı isimde buluştu. Ara transfer dönemi öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen iki kulübün, Bayern Münih'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-jae ile ilgilendiği iddia edildi.

Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki stoperin transfer koşulları hakkında bilgi aldı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da Kim Min-jae'nin durumunu sorguladığı belirtildi.