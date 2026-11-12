Eski Fenerbahçeliye Galatasaray ve Beşiktaş talip! İtalyanlar da peşinde
Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İki İstanbul devinin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin durumunu sorduğu belirtildi. Juventus'un da ilgilendiği Güney Koreli stoper için Alman ekibinde kritik bir görüşme yapılması bekleniyor.
Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İki İstanbul devinin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin durumunu sorduğu belirtildi. Juventus'un da ilgilendiği Güney Koreli stoper için Alman ekibinde kritik bir görüşme yapılması bekleniyor.
Galatasaray ve Beşiktaş, transfer gündeminde aynı isimde buluştu. Ara transfer dönemi öncesinde kadrolarını güçlendirmek isteyen iki kulübün, Bayern Münih'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-jae ile ilgilendiği iddia edildi.
Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki stoperin transfer koşulları hakkında bilgi aldı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da Kim Min-jae'nin durumunu sorguladığı belirtildi.
BAYERN MÜNİH'TE KRİTİK GÖRÜŞME
Alman ekibinin, Güney Koreli futbolcuyla geleceğini değerlendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bayern Münih yönetimi ile Kim Min-jae arasında yapılması planlanan görüşmede oyuncunun takımdaki rolü ve kariyerine nerede devam edeceği ele alınacak.
Sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden deneyimli savunmacının geleceğiyle ilgili karar, transfer ihtimallerini doğrudan etkileyebilir.
AYRILIK İHTİMALİNE KARŞI ALTERNATİF LİSTE
Bayern Münih'in savunma hattındaki kadro planlamasını farklı senaryolara göre yaptığı belirtildi.
Alman basınındaki iddiaya göre Bavyera temsilcisi, Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ihtimalini de değerlendiriyor. Yönetimin, Güney Koreli futbolcunun yerini doldurabilecek genç stoperlerden oluşan alternatif bir liste hazırladığı kaydedildi.
Bununla birlikte Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin oyuncuyu kadrosunda tutmak istediğine ilişkin haberler de bulunuyor. Kim Min-jae'nin geleceği konusunda kulüp yönetiminin ve futbolcunun tercihleri belirleyici olacak.
ESKİ FENERBAHÇELİYE İKİ EZELİ RAKİP TALİP
Kim Min-jae, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.
2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından 2022 yazında Napoli'nin yolunu tuttu.
İtalyan ekibinde 2022-2023 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi. Başarılı futbolcu, Temmuz 2023'te Bayern Münih'e transfer oldu.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kim Min-jae'ye ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Şubat 2026'da da Alman basınında iki kulübün deneyimli savunmacıyı takip ettiği haberleri yayımlanmıştı.
O dönemde Kim Min-jae'nin Bayern Münih'te kalmak istediği belirtilmişti. Oyuncu, yaz aylarında yaptığı açıklamada da Alman ekibindeki forma rekabetini sürdürme düşüncesini dile getirmişti.
JUVENTUS DA DEVREDE
Kim Min-jae'nin durumuyla ilgilenen kulüpler arasında Juventus da yer alıyor.
İtalyan temsilcisinin Güney Koreli savunmacıyı daha önce de transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği biliniyor. Juventus'un yanı sıra Milan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi de geçtiğimiz aylarda Avrupa basınına yansımıştı.