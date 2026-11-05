UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından oluşturulan kadroda Türk futbolunu temsil eden iki kulüpten de futbolcular yer aldı.

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol ve bir asist kaydeden Archie Brown ile Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki maçında iki kez ağları havalandıran Aleksey Batrakov, haftanın en iyi futbolcuları arasına seçildi.

UEFA'nın açıkladığı kadroda 11 farklı kulüpten birer oyuncu bulunurken Como'nun Yunan golcüsü Tasos Douvikas da Lens karşısındaki hat-trick performansıyla listede yer aldı.