UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftanın 11'i belli oldu! Süper Lig'den 2 yıldız var
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın açıkladığı kadroda Fenerbahçe'den Archie Brown ve Galatasaray'dan Aleksey Batrakov da yer aldı. Liverpool karşısında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Brown ile Stuttgart'a iki gol atan Batrakov, haftanın öne çıkan futbolcuları arasına girdi. İşte UEFA'nın belirlediği 11 futbolcu ve performanslarının ayrıntıları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından oluşturulan kadroda Türk futbolunu temsil eden iki kulüpten de futbolcular yer aldı.
Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol ve bir asist kaydeden Archie Brown ile Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki maçında iki kez ağları havalandıran Aleksey Batrakov, haftanın en iyi futbolcuları arasına seçildi.
UEFA'nın açıkladığı kadroda 11 farklı kulüpten birer oyuncu bulunurken Como'nun Yunan golcüsü Tasos Douvikas da Lens karşısındaki hat-trick performansıyla listede yer aldı.
FENERBAHÇE'DEN ARCHIE BROWN LİSTEDE
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Liverpool karşısında sergilediği performansla UEFA'nın haftanın 11'ine seçildi.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı karşılaşmada 73. dakikada beraberlik golünü kaydeden Brown, 79. dakikada Vedat Muriç'in attığı galibiyet golünün de asistini yaptı.
UEFA'nın değerlendirmesinde İngiliz futbolcunun sol kanattan sürekli tehlike oluşturmasına dikkat çekildi.
Brown'ın Liverpool karşısında iki net gol fırsatı hazırladığı ve üç kilit pas verdiği belirtilirken Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü de bu mücadelede attığı vurgulandı.
GALATASARAY'DAN BATRAKOV'A BÜYÜK ONUR
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine dahil edildi.
Sarı-kırmızılıların Stuttgart karşısındaki mücadelesinde iki gol kaydeden genç oyuncu, hücum hattındaki etkili performansıyla öne çıktı.
UEFA'nın değerlendirmesinde Batrakov'un Victor Osimhen'in arkasında görev yaptığı, özellikle bitiriciliği ve topsuz koşularıyla fark yarattığı belirtildi.
Rus futbolcunun Stuttgart'a attığı ikinci goldeki hareketliliği de UEFA'nın dikkat çektiği ayrıntılar arasında yer aldı.
Böylece Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, haftanın en iyi 11'inde temsil edildi.
COMO'NUN GOLCÜSÜ DOUVIKAS DA KADRODA
Haftanın en dikkat çekici performanslarından birini Como forması giyen Anastasios Douvikas sergiledi.
İtalyan temsilcisinin Lens'i deplasmanda 9-1 mağlup ettiği karşılaşmada üç gol atan Yunan santrfor, UEFA'nın seçtiği kadroya dahil edildi.
Douvikas, hat-trick yaptığı mücadelede bir asist de kaydetti.
UEFA, golcü oyuncunun savunma arkasına yaptığı koşuları ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantıyı da öne çıkardı.
ARSENAL, MANCHESTER CITY VE INTER'DEN DE İSİMLER VAR
UEFA'nın açıkladığı haftanın 11'inde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden futbolcular da kendilerine yer buldu.
Arsenal'in Brezilyalı savunmacısı Gabriel, Slavia Prag karşısında hava toplarındaki etkinliği ve kritik müdahaleleriyle listeye girdi. Deneyimli futbolcu, yedi hava topu mücadelesinin altısını kazanırken iki şut engelledi.
Manchester City forması giyen Enzo Fernández, Leipzig karşısında orta sahadaki pas kalitesi ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti. Arjantinli futbolcu, takımının üç golünden birini kaydetti.
Inter'in Alman savunmacısı Yann Bisseck ise Feyenoord deplasmanında gol atmasının yanı sıra takımının kalesini gole kapatmasına katkı sağladı.
KALEDE YANN SOMMER TERCİH EDİLDİ
Haftanın en iyi 11'inin kalecisi Club Brugge forması giyen Yann Sommer oldu.
İsviçreli kaleci, PSV karşısında yaptığı yedi kurtarışla takımının performansında önemli rol oynadı.
UEFA'nın verilerine göre Sommer'in kurtarışları, engellenen gol beklentisi metriğinde 1,44'lük değere ulaştı.
Özellikle Sergiño Dest'in ilk yarıdaki iki tehlikeli pozisyonunu önleyen tecrübeli kaleci, haftanın en iyi 11'indeki yerini aldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTANIN EN İYİ 11'İ
Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge)
Savunma: Kasper Jørgensen (LASK), Yann Bisseck (Inter), Gabriel (Arsenal), Archie Brown (Fenerbahçe)
Orta saha: Enzo Fernández (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Gabri Veiga (Porto), Aleksey Batrakov (Galatasaray)
Hücum: Erik Botheim (Viking), Anastasios Douvikas (Como)
UEFA'nın belirlediği kadroda 11 farklı takımın futbolcusu yer aldı.
HAFTANIN 11'İ NASIL BELİRLENİYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i, UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirleniyor.
Her karşılaşmayı takip eden deneyimli gözlemcilerin değerlendirmelerine, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA analiz biriminin verileri de destek sağlıyor.
Bu değerlendirmeler sonucunda haftanın öne çıkan futbolcuları seçilerek organizasyonun resmî internet sitesinde yayımlanıyor.
Fenerbahçe'den Archie Brown ve Galatasaray'dan Aleksey Batrakov da dördüncü haftadaki performanslarıyla UEFA'nın listesinde yer aldı.