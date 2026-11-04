Daniel Farke'nin ekibi, hücumdaki üretkenliğini artırmak amacıyla orta saha takviyesini değerlendiriyor. YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY'LA TEMAS KURDULAR Gabriel Sara'nın transfer süreciyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı da ortaya çıktı. TEAMtalk'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Leeds United, yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi almak için Galatasaray'la temas kuran kulüpler arasında yer aldı. İngiliz ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu 2025 yılından bu yana takip ettiği, ocak ayında kadrosunu güçlendirme planları kapsamında yeniden değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte Sara'nın İngiltere'ye dönüş ihtimali ara transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme taşındı.

Leeds United, Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace da Brezilyalı futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında gösteriliyor. ASTON VILLA, NEWCASTLE, EVERTON VE CRYSTAL PALACE Gabriel Sara'nın transferinde Leeds United'ın tek başına olmadığı belirtildi. İngiliz basınındaki haberde Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği bilgisine yer verildi. Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Sara'nın, daha önce Norwich City formasıyla İngiliz futbolunu tanımış olması nedeniyle Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanmayabileceği değerlendiriliyor.

Gabriel Sara, Galatasaray'a transfer olmadan önce İngiltere'de Norwich City forması giydi.

PREMIER LİG'DE OYNAMA HEDEFİ Gabriel Sara, 2022-2024 yılları arasında Norwich City formasıyla İngiltere Championship'te mücadele etmişti. İngiliz basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun kariyerinde Premier Lig'de forma giymeyi hedeflediği öne sürüldü. Sara'nın İngiltere'deki iki sezonluk deneyimi, kendisini takip eden kulüpler açısından önemli bir unsur olarak gösterildi.