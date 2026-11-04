Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Ada'dan 5 kulüp peşinde
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gabriel Sara için Premier Lig ekipleri devreye girdi. İngiliz basını, Leeds United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu ocak ayındaki transfer dönemi için gündemine aldığını yazdı. Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Sara'yı takip ettiği belirtilirken yaz transfer dönemindeki temasların ayrıntıları ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Stuttgart galibiyetiyle puanını 6'ya yükselten Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Aleksey Batrakov'un ardından bir başka orta saha oyuncusu daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
2024 yılında Norwich City'den transfer edilen Gabriel Sara'ya Premier Lig'den 5 kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leeds United, ocak ayında Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçebilir.
GABRIEL SARA'YA PREMIER LİG'DEN 5 TALİP!
TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İngiltere'den 5 kulübün transfer gündeminde bulunuyor.
Leeds United'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Brezilyalı futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
Sara'nın Türkiye'deki performansının İngiliz ekiplerinin ilgisini artırdığı, futbolcunun İngiltere'de daha önce forma giymiş olmasının da transfer açısından avantaj olarak değerlendirildiği kaydedildi.
LEEDS UNITED OCAK AYINI BEKLİYOR
Haberde Gabriel Sara için en somut ilgiyi gösteren kulüplerden birinin Leeds United olduğu vurgulandı.
Teknik direktör Daniel Farke yönetimindeki İngiliz temsilcisinin, hücum organizasyonlarında daha fazla üretkenlik sağlayabilecek bir orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.
Leeds'in uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara'yı ocak ayındaki transfer seçenekleri arasında tuttuğu ve Brezilyalı oyuncunun gelişimini izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY'LA TEMAS KURDULAR
Gabriel Sara'nın transfer süreciyle ilgili dikkat çekici bir ayrıntı da ortaya çıktı.
TEAMtalk'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Leeds United, yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi almak için Galatasaray'la temas kuran kulüpler arasında yer aldı.
İngiliz ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu 2025 yılından bu yana takip ettiği, ocak ayında kadrosunu güçlendirme planları kapsamında yeniden değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
Bu gelişmeyle birlikte Sara'nın İngiltere'ye dönüş ihtimali ara transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme taşındı.
ASTON VILLA, NEWCASTLE, EVERTON VE CRYSTAL PALACE
Gabriel Sara'nın transferinde Leeds United'ın tek başına olmadığı belirtildi.
İngiliz basınındaki haberde Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği bilgisine yer verildi.
Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Sara'nın, daha önce Norwich City formasıyla İngiliz futbolunu tanımış olması nedeniyle Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanmayabileceği değerlendiriliyor.
PREMIER LİG'DE OYNAMA HEDEFİ
Gabriel Sara, 2022-2024 yılları arasında Norwich City formasıyla İngiltere Championship'te mücadele etmişti.
İngiliz basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun kariyerinde Premier Lig'de forma giymeyi hedeflediği öne sürüldü.
Sara'nın İngiltere'deki iki sezonluk deneyimi, kendisini takip eden kulüpler açısından önemli bir unsur olarak gösterildi.
GALATASARAY'LA 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Gabriel Sara'nın Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulübün bonservisine sahip olduğu Brezilyalı futbolcunun transferinde herhangi bir anlaşma sağlanabilmesi için Galatasaray yönetimiyle görüşülmesi gerekecek.
Sara'nın güncel piyasa değeri bazı oyuncu veri platformlarında 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
100. MAÇINA 2 ASİSTLE DAMGA VURDU
Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 100. resmî maçına 30 Ekim'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında çıktı.
Sarı-kırmızılıların deplasmanda 4-0 kazandığı mücadelede iki asist yapan Brezilyalı futbolcu, Victor Osimhen ve Aleksey Batrakov'un gollerinde son pası verdi.
Sara, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 karşılaşmada 875 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmesi, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın oyuncu satışlarına ilişkin gündemini hareketlendirdi.