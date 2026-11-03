UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 4. haftası, 3 Kasım Salı günü oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 26 gol atılırken Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gecenin kazananları arasında yer aldı. GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

PSG Villarreal'i farklı geçti. (Fotoğraf: AFP) PSG'DEN 6 GOLLÜ ŞOV Gecenin en farklı galibiyetine Paris Saint-Germain imza attı. Fransa temsilcisi, İspanya deplasmanında Villarreal'i 6-0 mağlup ederek 4 maç sonunda 12 puana ulaştı. Avusturya temsilcisi LASK ise sahasında Slovan Bratislava'yı 4-0 yenerek dikkat çeken sonuçlardan birine imza attı. AVRUPA DEVLERİ KAZANDI İngiltere temsilcisi Manchester United, Roma'yı 3-2 mağlup ederek gecenin en gollü mücadelelerinden birini kazandı. Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Barcelona, Aston Villa'yı 3-0 yenerken Inter de Feyenoord deplasmanında aynı skorla kazandı. Sporting CP, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.