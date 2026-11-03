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Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 26 gol! İşte sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken PSG, Villarreal deplasmanında 6 golle kazandı. Barcelona, Bayern Münih ve Inter de haftayı galibiyetle açtı. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

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Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 26 gol! İşte sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 4. haftası, 3 Kasım Salı günü oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 26 gol atılırken Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gecenin kazananları arasında yer aldı.

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.

Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

PSG Villarreal'i farklı geçti. (Fotoğraf: AFP)PSG Villarreal'i farklı geçti. (Fotoğraf: AFP)

PSG'DEN 6 GOLLÜ ŞOV

Gecenin en farklı galibiyetine Paris Saint-Germain imza attı. Fransa temsilcisi, İspanya deplasmanında Villarreal'i 6-0 mağlup ederek 4 maç sonunda 12 puana ulaştı.

Avusturya temsilcisi LASK ise sahasında Slovan Bratislava'yı 4-0 yenerek dikkat çeken sonuçlardan birine imza attı.

AVRUPA DEVLERİ KAZANDI

İngiltere temsilcisi Manchester United, Roma'yı 3-2 mağlup ederek gecenin en gollü mücadelelerinden birini kazandı. Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, Aston Villa'yı 3-0 yenerken Inter de Feyenoord deplasmanında aynı skorla kazandı. Sporting CP, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt ile Lille arasındaki karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

Manchester United muhteşem geri dönüşe imza attı. (Fotoğraf: REUTERS)Manchester United muhteşem geri dönüşe imza attı. (Fotoğraf: REUTERS)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting CP
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Manchester United 3-2 Roma
Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih
LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava
Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain
Bodo/Glimt 0-0 Lille
Barcelona 3-0 Aston Villa
Feyenoord 0-3 Inter

GÖZLER FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINDA

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın ikinci günü 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Real Madrid, Arsenal ve Manchester City de gecenin diğer maçlarında sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Liginde 9 maçta 26 gol! İşte sonuçlarŞampiyonlar Liginde 9 maçta 26 gol! İşte sonuçlar
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