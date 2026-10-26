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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünlerden Filistin'e destek: Uyanın ey insanlar

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde RAMS Park tribünlerinde açtıkları pankartlarla Gazze'ye destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna mesaj gönderdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünlerden Filistin'e destek: Uyanın ey insanlar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'ye destek mesajları verdi. RAMS Park tribünlerinde açılan pankartlarla Filistin halkına destek gösterilirken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve yaşananlar karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterildi.

Galatasaray derbisinde taraftarlar Gazze'ye destek verdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Galatasaray derbisinde taraftarlar Gazze'ye destek verdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

RAMS PARK'TA GAZZE PANKARTLARI

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünlerde hazırladıkları pankartlarla Gazze'deki gelişmelere dikkat çekti.

Taraftar grubu ultrAslan'ın açtığı pankartlarda Filistin halkıyla dayanışma mesajları verilirken uluslararası kamuoyunun tutumu da eleştirildi.

Sarı-kırmızılı tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi" ve "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.

Rams Park'ta Filistin için pankartlar açıldı. (Fotoğraf: AA)Rams Park'ta Filistin için pankartlar açıldı. (Fotoğraf: AA)

TARAFTARLARDAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA MESAJ

Galatasaray taraftarları, derbi öncesinde açtıkları diğer pankartlarla da Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

Tribünlerde, "Uyanın ey insanlar Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze" yazılı pankartlar açıldı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, bu mesajlarla Filistin halkına desteklerini ifade ederken yaşananlara sessiz kalınmasına yönelik tepkilerini de ortaya koydu.

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