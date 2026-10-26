Galatasaray derbisinde taraftarlar Gazze'ye destek verdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

RAMS PARK'TA GAZZE PANKARTLARI

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünlerde hazırladıkları pankartlarla Gazze'deki gelişmelere dikkat çekti.

Taraftar grubu ultrAslan'ın açtığı pankartlarda Filistin halkıyla dayanışma mesajları verilirken uluslararası kamuoyunun tutumu da eleştirildi.

Sarı-kırmızılı tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi" ve "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.