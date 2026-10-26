Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. (Fotoğraf: AA)

BİR VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

İlk yarıda iki gol kaydeden Victor Osimhen, uzatma dakikalarında üçüncü gole de yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun yaptığı vuruşta top direğe takıldı. Galatasaray, farkı artırma fırsatını değerlendiremezken karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9 MAÇTA 9 GOLLÜK PERFORMANS

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk dört karşılaşmasında üst üste gol sevinci yaşayan Nijeryalı santrfor, bu süreçte 7 gole ulaştı. Millî takım arasında yaşadığı sakatlığın ardından iki karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği mücadelelerinde ise gol kaydedemedi. Fenerbahçe derbisinde iki kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 9 gol ve 3 asistlik istatistiğe ulaştı.