Galatasaray'ın derbideki yıldızı yine Osimhen! Dev maçta alev aldı
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Nijeryalı santrfor, 29 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırırken uzatma dakikalarında bir vuruşu da direkten döndü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Nijeryalı yıldız, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasını gole çevirirken 44. dakikada Davinson Sanchez'in şutuna yaptığı kafa dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarındaki bir vuruşu ise direkten döndü.
OSIMHEN 29. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aradığı golü 29. dakikada buldu. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Victor Osimhen, rakip savunmanın müdahalesine fırsat vermeden vuruşunu yaptı.
Nijeryalı santrforun köşeye gönderdiği top ağlarla buluşurken Galatasaray, derbide 1-0 öne geçti. Sezonun ilk bölümünde attığı gollerle dikkat çeken Osimhen, Fenerbahçe karşısında da takımının gol yükünü üstlendi.
SANCHEZ'İN ŞUTUNU KAFA VURUŞUYLA TAMAMLADI
Galatasaray, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşa kale önünde Victor Osimhen müdahale etti.
Nijeryalı futbolcunun kafa dokunuşuyla yön değiştiren top, köşeden ağlara gitti. Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem incelemesi gerçekleştirildi. Hakem Atilla Karaoğlan, incelemenin tamamlanmasıyla golü geçerli saydı. Böylece Osimhen, Fenerbahçe karşısında ikinci kez fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.
BİR VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ
İlk yarıda iki gol kaydeden Victor Osimhen, uzatma dakikalarında üçüncü gole de yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun yaptığı vuruşta top direğe takıldı. Galatasaray, farkı artırma fırsatını değerlendiremezken karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
9 MAÇTA 9 GOLLÜK PERFORMANS
Victor Osimhen, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk dört karşılaşmasında üst üste gol sevinci yaşayan Nijeryalı santrfor, bu süreçte 7 gole ulaştı. Millî takım arasında yaşadığı sakatlığın ardından iki karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği mücadelelerinde ise gol kaydedemedi. Fenerbahçe derbisinde iki kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 9 gol ve 3 asistlik istatistiğe ulaştı.
LILLE DEPLASMANINDA DA GOL ATMIŞTI
Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Avrupa'daki galibiyete katkı sağladı. Osimhen, Lille maçının ardından Fenerbahçe karşısında da iki kez gol sevinci yaşayarak skor katkısını sürdürdü.
GALATASARAY İLK YARIYI 2-0 ÖNDE TAMAMLADI
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Victor Osimhen'in golleriyle üstün bitirdi. Nijeryalı santrforun 29 ve 44. dakikalardaki golleriyle iki farklı avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-0 önde girdi.