Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, sahiplerini buluyor. Londra'da düzenlenecek törende 30 kadın ve erkek futbolcu Altın Top için yarışacak. İşte adaylar...
Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sona eriyor. France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, 70. yılında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcularının belirleneceği törende dünyanın önde gelen yıldızları ödül için yarışacak. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ballon d'Or adayları kimler?
BALLON D'OR 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonun ana töreni Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Ödül gecesi öncesinde kırmızı halı etkinliği ise saat 21.00'de düzenlenecek.
Futbolcuların ve kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcuları açıklanacak.
BALLON D'OR 2026 HANGİ KANALDA?
2026 Ballon d'Or ödül töreni, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
Organizasyonun saat 23.00'ten itibaren Tivibu Spor'un YouTube kanalı üzerinden de canlı ve şifresiz olarak takip edilebiliyor.
Futbolseverler, ödül sonuçlarına ve sıralamalara Ballon d'Or'un resmî internet sitesinden de ulaşabilecek.
BALLON D'OR BU YIL LONDRA'DA DÜZENLENECEK
1956 yılında France Football tarafından verilmeye başlanan Ballon d'Or, 2026'da 70. yıl dönümünü kutluyor.
Organizasyon, bu yıl alışılmış ev sahibi Paris yerine Londra'da gerçekleştirilecek.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın ev sahibi seçilmesinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'a saygı niteliği taşıdığı belirtildi.
Tarihi London Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
Erkeklerde yılın en iyi futbolcusunu belirlemek üzere 30 kişilik aday listesi açıklandı.
2025 yılında ödülü kazanan Ousmane Dembélé, sekiz kez Ballon d'Or sahibi olan Lionel Messi ve 2024'ün kazananı Rodri yeniden adaylar arasında yer aldı.
Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior da ödül için yarışacak futbolcular arasında bulunuyor.
İşte 2026 erkekler Ballon d'Or adaylarının tam listesi:
1 - Jude Bellingham – İngiltere, Real Madrid
2 - Pau Cubarsí – İspanya, Barcelona
3 - Marc Cucurella – İspanya, Chelsea/Real Madrid
4 - Ousmane Dembélé – Fransa, Paris Saint-Germain
5 - Luis Díaz – Kolombiya, Bayern Münih
6 - Bruno Fernandes – Portekiz, Manchester United
7 - Gabriel Magalhães – Brezilya, Arsenal
8 - Erling Haaland – Norveç, Manchester City
9 - Achraf Hakimi – Fas, Paris Saint-Germain
10 - Harry Kane – İngiltere, Bayern Münih
11 - Khvicha Kvaratskhelia – Gürcistan, Paris Saint-Germain
12 - Lamine Yamal – İspanya, Barcelona
13 - Sadio Mané – Senegal, Al-Nassr
14 - Marquinhos – Brezilya, Paris Saint-Germain
15 - Lautaro Martínez – Arjantin, Inter
16 - Kylian Mbappé – Fransa, Real Madrid
17 - Nuno Mendes – Portekiz, Paris Saint-Germain
18 - Lionel Messi – Arjantin, Inter Miami
19 - João Neves – Portekiz, Paris Saint-Germain
20 - Michael Olise – Fransa, Bayern Münih
21 - Willian Pacho – Ekvador, Paris Saint-Germain
22 - Julián Quiñones – Meksika, Al-Qadsiah
23 - Declan Rice – İngiltere, Arsenal
24 - Rodri – İspanya, Manchester City/Barcelona
25 - Fabián Ruiz – İspanya, Paris Saint-Germain
26 - William Saliba – Fransa, Arsenal
27 - Ferran Torres – İspanya, Barcelona/Paris Saint-Germain
28 - Dayot Upamecano – Fransa, Bayern Münih
29 - Vinícius Júnior – Brezilya, Real Madrid
30 - Vitinha – Portekiz, Paris Saint-Germain
2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembélé kazandı.
Kadınlarda ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí, üst üste üçüncü kez Ballon d'Or'un sahibi oldu.
Bu yıl erkekler kategorisinde Dembélé yeniden aday gösterilirken kadınlar kategorisinde Bonmatí 30 kişilik listede yer almadı.
2026 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?
Gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcularının yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.
Genç futbolcular için Kopa Kupası, kaleciler için Yashin Kupası, golcü oyuncular için Gerd Müller Kupası ve teknik direktörler için Johan Cruyff Kupası verilecek.
Ayrıca erkekler ve kadınlarda yılın kulüpleri açıklanacak. Futbol aracılığıyla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan çalışmalara verilen Socrates Ödülü de törende sahiplerini bulacak.
BALLON D'OR ÖDÜLÜ NASIL BELİRLENİYOR?
Ballon d'Or ödüllerinde adayların performansları, bireysel başarıları, takımlarına yaptıkları katkılar ve futbol sahalarındaki tutumları değerlendirmeye alınıyor.
Erkeklerde oylama, FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeyi temsil eden uzman spor gazetecilerinden oluşan uluslararası jüri tarafından gerçekleştiriliyor.
France Football tarafından yürütülen oylama sürecinin ardından en fazla puanı toplayan futbolcu Ballon d'Or ödülünün sahibi oluyor.
2026 KADINLAR BALLON D'OR ADAYLARI
Ballon d'Or'un 2026 organizasyonunda kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ödülü için de 30 kişilik aday listesi açıklandı.
2025 yılının kazananı Aitana Bonmatí bu kez adaylar arasında yer almazken Alexia Putellas, Alessia Russo, Ewa Pajor ve Melchie Dumornay gibi isimler listede bulunuyor.
Kadınlar Ballon d'Or 2026 adayları:
1 - Selma Bacha – Fransa, OL Lyonnes
2 - Barbra Banda – Zambiya, Orlando Pride
3 - Esmee Brugts – Hollanda, Barcelona
4 - Klara Bühl – Almanya, Bayern Münih
5 - Mariona Caldentey – İspanya, Arsenal
6 - Scarlett Camberos – Meksika, Club América
7 - Kerstin Casparij – Hollanda, Manchester City
8 - Temwa Chawinga – Malavi, Kansas City Current
9 - Cata Coll – İspanya, Barcelona
10 - Melchie Dumornay – Haiti, OL Lyonnes
11 - Caroline Graham Hansen – Norveç, Barcelona
12 - Alex Greenwood – İngiltere, Manchester City
13 - Patri Guijarro – İspanya, Barcelona
14 - Pernille Harder – Danimarka, Bayern Münih
15 - Yui Hasegawa – Japonya, Manchester City
16 - Rose Lavelle – ABD, Gotham FC
17 - Mapi León – İspanya, Barcelona/London City Lionesses
18 - Lorena – Brezilya, Kansas City Current
19 - Melvine Malard – Fransa, Manchester United/Chelsea
20 - Manaka Matsukubo – Japonya, North Carolina Courage/Chelsea
21 - Vivianne Miedema – Hollanda, Manchester City
22 - Ewa Pajor – Polonya, Barcelona
23 - Clàudia Pina – İspanya, Barcelona
24 - Alexia Putellas – İspanya, Barcelona/London City Lionesses
25 - Wendie Renard – Fransa, OL Lyonnes
26 - Alessia Russo – İngiltere, Arsenal
27 - Khadija Shaw – Jamaika, Manchester City
28 - Momoko Tanikawa – Japonya, Bayern Münih
29 - Caroline Weir – İskoçya, Real Madrid/OL Lyonnes
30 - Tessa Wullaert – Belçika, Inter/Como
KOPA VE YASHIN ÖDÜLLERİ DE VERİLECEK
2026 Ballon d'Or töreninde yılın en iyi genç erkek futbolcusu ödülü için 10 isim yarışacak.
Adaylar arasında Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl ve Warren Zaïre-Emery gibi isimler bulunuyor.
Erkeklerde yılın en iyi kalecisi ödülü olan Yashin Kupası için de 10 kişilik aday listesi açıklandı.
Thibaut Courtois, David Raya, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez ve Matvei Safonov adaylar arasında yer alıyor.
BALLON D'OR OYLAMASINDA DÜNYA KUPASI DA DEĞERLENDİRİLDİ
2026 Ballon d'Or adaylarının performansları, 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki dönem esas alınarak değerlendirildi.
Bu süreçte oyuncuların kulüplerinde gösterdiği performansların yanı sıra 2026 Dünya Kupası'ndaki başarıları da dikkate alındı.
Ödülün belirlenmesinde bireysel performans, takım başarıları ve fair play kriterleri önem taşıyor.