UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, sahiplerini buluyor. Londra'da düzenlenecek törende 30 kadın ve erkek futbolcu Altın Top için yarışacak. İşte adaylar...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday

Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sona eriyor. France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, 70. yılında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcularının belirleneceği törende dünyanın önde gelen yıldızları ödül için yarışacak. Peki, 2026 Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ballon d'Or adayları kimler?

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-2

BALLON D'OR 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Tiyatrosu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonun ana töreni Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Ödül gecesi öncesinde kırmızı halı etkinliği ise saat 21.00'de düzenlenecek.

Futbolcuların ve kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcuları açıklanacak.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-3

BALLON D'OR 2026 HANGİ KANALDA?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Organizasyonun saat 23.00'ten itibaren Tivibu Spor'un YouTube kanalı üzerinden de canlı ve şifresiz olarak takip edilebiliyor.

Futbolseverler, ödül sonuçlarına ve sıralamalara Ballon d'Or'un resmî internet sitesinden de ulaşabilecek.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-4

BALLON D'OR BU YIL LONDRA'DA DÜZENLENECEK

1956 yılında France Football tarafından verilmeye başlanan Ballon d'Or, 2026'da 70. yıl dönümünü kutluyor.

Organizasyon, bu yıl alışılmış ev sahibi Paris yerine Londra'da gerçekleştirilecek.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın ev sahibi seçilmesinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'a saygı niteliği taşıdığı belirtildi.

Tarihi London Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-5

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

Erkeklerde yılın en iyi futbolcusunu belirlemek üzere 30 kişilik aday listesi açıklandı.

2025 yılında ödülü kazanan Ousmane Dembélé, sekiz kez Ballon d'Or sahibi olan Lionel Messi ve 2024'ün kazananı Rodri yeniden adaylar arasında yer aldı.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior da ödül için yarışacak futbolcular arasında bulunuyor.

İşte 2026 erkekler Ballon d'Or adaylarının tam listesi:

1 - Jude Bellingham – İngiltere, Real Madrid

2 - Pau Cubarsí – İspanya, Barcelona

3 - Marc Cucurella – İspanya, Chelsea/Real Madrid

4 - Ousmane Dembélé – Fransa, Paris Saint-Germain

5 - Luis Díaz – Kolombiya, Bayern Münih

6 - Bruno Fernandes – Portekiz, Manchester United

7 - Gabriel Magalhães – Brezilya, Arsenal

8 - Erling Haaland – Norveç, Manchester City

9 - Achraf Hakimi – Fas, Paris Saint-Germain

10 - Harry Kane – İngiltere, Bayern Münih

11 - Khvicha Kvaratskhelia – Gürcistan, Paris Saint-Germain

12 - Lamine Yamal – İspanya, Barcelona

13 - Sadio Mané – Senegal, Al-Nassr

14 - Marquinhos – Brezilya, Paris Saint-Germain

15 - Lautaro Martínez – Arjantin, Inter

16 - Kylian Mbappé – Fransa, Real Madrid

17 - Nuno Mendes – Portekiz, Paris Saint-Germain

18 - Lionel Messi – Arjantin, Inter Miami

19 - João Neves – Portekiz, Paris Saint-Germain

20 - Michael Olise – Fransa, Bayern Münih

21 - Willian Pacho – Ekvador, Paris Saint-Germain

22 - Julián Quiñones – Meksika, Al-Qadsiah

23 - Declan Rice – İngiltere, Arsenal

24 - Rodri – İspanya, Manchester City/Barcelona

25 - Fabián Ruiz – İspanya, Paris Saint-Germain

26 - William Saliba – Fransa, Arsenal

27 - Ferran Torres – İspanya, Barcelona/Paris Saint-Germain

28 - Dayot Upamecano – Fransa, Bayern Münih

29 - Vinícius Júnior – Brezilya, Real Madrid

30 - Vitinha – Portekiz, Paris Saint-Germain

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-6

2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembélé kazandı.

Kadınlarda ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí, üst üste üçüncü kez Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Bu yıl erkekler kategorisinde Dembélé yeniden aday gösterilirken kadınlar kategorisinde Bonmatí 30 kişilik listede yer almadı.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-7

2026 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcularının yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

Genç futbolcular için Kopa Kupası, kaleciler için Yashin Kupası, golcü oyuncular için Gerd Müller Kupası ve teknik direktörler için Johan Cruyff Kupası verilecek.

Ayrıca erkekler ve kadınlarda yılın kulüpleri açıklanacak. Futbol aracılığıyla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan çalışmalara verilen Socrates Ödülü de törende sahiplerini bulacak.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-8

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NASIL BELİRLENİYOR?

Ballon d'Or ödüllerinde adayların performansları, bireysel başarıları, takımlarına yaptıkları katkılar ve futbol sahalarındaki tutumları değerlendirmeye alınıyor.

Erkeklerde oylama, FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeyi temsil eden uzman spor gazetecilerinden oluşan uluslararası jüri tarafından gerçekleştiriliyor.

France Football tarafından yürütülen oylama sürecinin ardından en fazla puanı toplayan futbolcu Ballon d'Or ödülünün sahibi oluyor.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-9

2026 KADINLAR BALLON D'OR ADAYLARI

Ballon d'Or'un 2026 organizasyonunda kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ödülü için de 30 kişilik aday listesi açıklandı.

2025 yılının kazananı Aitana Bonmatí bu kez adaylar arasında yer almazken Alexia Putellas, Alessia Russo, Ewa Pajor ve Melchie Dumornay gibi isimler listede bulunuyor.

Kadınlar Ballon d'Or 2026 adayları:

1 - Selma Bacha – Fransa, OL Lyonnes

2 - Barbra Banda – Zambiya, Orlando Pride

3 - Esmee Brugts – Hollanda, Barcelona

4 - Klara Bühl – Almanya, Bayern Münih

5 - Mariona Caldentey – İspanya, Arsenal

6 - Scarlett Camberos – Meksika, Club América

7 - Kerstin Casparij – Hollanda, Manchester City

8 - Temwa Chawinga – Malavi, Kansas City Current

9 - Cata Coll – İspanya, Barcelona

10 - Melchie Dumornay – Haiti, OL Lyonnes

11 - Caroline Graham Hansen – Norveç, Barcelona

12 - Alex Greenwood – İngiltere, Manchester City

13 - Patri Guijarro – İspanya, Barcelona

14 - Pernille Harder – Danimarka, Bayern Münih

15 - Yui Hasegawa – Japonya, Manchester City

16 - Rose Lavelle – ABD, Gotham FC

17 - Mapi León – İspanya, Barcelona/London City Lionesses

18 - Lorena – Brezilya, Kansas City Current

19 - Melvine Malard – Fransa, Manchester United/Chelsea

20 - Manaka Matsukubo – Japonya, North Carolina Courage/Chelsea

21 - Vivianne Miedema – Hollanda, Manchester City

22 - Ewa Pajor – Polonya, Barcelona

23 - Clàudia Pina – İspanya, Barcelona

24 - Alexia Putellas – İspanya, Barcelona/London City Lionesses

25 - Wendie Renard – Fransa, OL Lyonnes

26 - Alessia Russo – İngiltere, Arsenal

27 - Khadija Shaw – Jamaika, Manchester City

28 - Momoko Tanikawa – Japonya, Bayern Münih

29 - Caroline Weir – İskoçya, Real Madrid/OL Lyonnes

30 - Tessa Wullaert – Belçika, Inter/Como

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-10

KOPA VE YASHIN ÖDÜLLERİ DE VERİLECEK

2026 Ballon d'Or töreninde yılın en iyi genç erkek futbolcusu ödülü için 10 isim yarışacak.

Adaylar arasında Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl ve Warren Zaïre-Emery gibi isimler bulunuyor.

Erkeklerde yılın en iyi kalecisi ödülü olan Yashin Kupası için de 10 kişilik aday listesi açıklandı.

Thibaut Courtois, David Raya, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez ve Matvei Safonov adaylar arasında yer alıyor.

Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-11

BALLON D'OR OYLAMASINDA DÜNYA KUPASI DA DEĞERLENDİRİLDİ

2026 Ballon d'Or adaylarının performansları, 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki dönem esas alınarak değerlendirildi.

Bu süreçte oyuncuların kulüplerinde gösterdiği performansların yanı sıra 2026 Dünya Kupası'ndaki başarıları da dikkate alındı.

Ödülün belirlenmesinde bireysel performans, takım başarıları ve fair play kriterleri önem taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-13 Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-14 Ballon d'Or 2026 ödülleri sahiplerini buluyor! Kadınlarda ve erkeklerde 30 aday-15
Süper Lig'de süper derbi: Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
SONRAKİ HABER

Süper Lig'de süper derbi! İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler