BALLON D'OR BU YIL LONDRA'DA DÜZENLENECEK 1956 yılında France Football tarafından verilmeye başlanan Ballon d'Or, 2026'da 70. yıl dönümünü kutluyor. Organizasyon, bu yıl alışılmış ev sahibi Paris yerine Londra'da gerçekleştirilecek. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın ev sahibi seçilmesinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'a saygı niteliği taşıdığı belirtildi. Tarihi London Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER? Erkeklerde yılın en iyi futbolcusunu belirlemek üzere 30 kişilik aday listesi açıklandı. 2025 yılında ödülü kazanan Ousmane Dembélé, sekiz kez Ballon d'Or sahibi olan Lionel Messi ve 2024'ün kazananı Rodri yeniden adaylar arasında yer aldı. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior da ödül için yarışacak futbolcular arasında bulunuyor. İşte 2026 erkekler Ballon d'Or adaylarının tam listesi: 1 - Jude Bellingham – İngiltere, Real Madrid 2 - Pau Cubarsí – İspanya, Barcelona 3 - Marc Cucurella – İspanya, Chelsea/Real Madrid 4 - Ousmane Dembélé – Fransa, Paris Saint-Germain 5 - Luis Díaz – Kolombiya, Bayern Münih 6 - Bruno Fernandes – Portekiz, Manchester United 7 - Gabriel Magalhães – Brezilya, Arsenal 8 - Erling Haaland – Norveç, Manchester City 9 - Achraf Hakimi – Fas, Paris Saint-Germain 10 - Harry Kane – İngiltere, Bayern Münih 11 - Khvicha Kvaratskhelia – Gürcistan, Paris Saint-Germain 12 - Lamine Yamal – İspanya, Barcelona 13 - Sadio Mané – Senegal, Al-Nassr 14 - Marquinhos – Brezilya, Paris Saint-Germain 15 - Lautaro Martínez – Arjantin, Inter 16 - Kylian Mbappé – Fransa, Real Madrid 17 - Nuno Mendes – Portekiz, Paris Saint-Germain 18 - Lionel Messi – Arjantin, Inter Miami 19 - João Neves – Portekiz, Paris Saint-Germain 20 - Michael Olise – Fransa, Bayern Münih 21 - Willian Pacho – Ekvador, Paris Saint-Germain 22 - Julián Quiñones – Meksika, Al-Qadsiah 23 - Declan Rice – İngiltere, Arsenal 24 - Rodri – İspanya, Manchester City/Barcelona 25 - Fabián Ruiz – İspanya, Paris Saint-Germain 26 - William Saliba – Fransa, Arsenal 27 - Ferran Torres – İspanya, Barcelona/Paris Saint-Germain 28 - Dayot Upamecano – Fransa, Bayern Münih 29 - Vinícius Júnior – Brezilya, Real Madrid 30 - Vitinha – Portekiz, Paris Saint-Germain

2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembélé kazandı. Kadınlarda ise Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí, üst üste üçüncü kez Ballon d'Or'un sahibi oldu. Bu yıl erkekler kategorisinde Dembélé yeniden aday gösterilirken kadınlar kategorisinde Bonmatí 30 kişilik listede yer almadı.

2026 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK? Gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcularının yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak. Genç futbolcular için Kopa Kupası, kaleciler için Yashin Kupası, golcü oyuncular için Gerd Müller Kupası ve teknik direktörler için Johan Cruyff Kupası verilecek. Ayrıca erkekler ve kadınlarda yılın kulüpleri açıklanacak. Futbol aracılığıyla toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan çalışmalara verilen Socrates Ödülü de törende sahiplerini bulacak.