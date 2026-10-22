UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü oynanan karşılaşmalar tamamlandı. Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ise ikinci hafta heyecanı yaşandı. İki organizasyonda toplam 36 mücadele oynanırken futbolseverler 117 gole tanıklık etti.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. Trabzonspor ise Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde ikide iki yaptı.

Gecenin farklı sonuçları arasında Real Sociedad'ın Lilleström karşısındaki 6-0'lık galibiyeti, Lugano'nun Getafe'yi deplasmanda 5-2 yenmesi ve Panathinaikos'un Kairat Almaty karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet yer aldı.