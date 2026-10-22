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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç sonuçları: 36 maçta 117 gol

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü toplam 36 karşılaşma oynandı. Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken Trabzonspor, Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İşte Avrupa'da gecenin bütün sonuçları...

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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç sonuçları: 36 maçta 117 gol

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü oynanan karşılaşmalar tamamlandı. Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ise ikinci hafta heyecanı yaşandı. İki organizasyonda toplam 36 mücadele oynanırken futbolseverler 117 gole tanıklık etti.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. Trabzonspor ise Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde ikide iki yaptı.

Gecenin farklı sonuçları arasında Real Sociedad'ın Lilleström karşısındaki 6-0'lık galibiyeti, Lugano'nun Getafe'yi deplasmanda 5-2 yenmesi ve Panathinaikos'un Kairat Almaty karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü toplam 36 karşılaşma oynandı. (Fotoğraf: İHA)UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü toplam 36 karşılaşma oynandı. (Fotoğraf: İHA)

BEŞİKTAŞ 2-2 BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Crystal Palace'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İngiliz temsilcisi, 51. dakikada Yeremy Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Beşiktaş, 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılarda Ümit Akdağ, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasını kazanan Beşiktaş, Crystal Palace beraberliğinin ardından puanını 7'ye yükseltti.

İki organizasyonda oynanan maçlarda toplam 117 gol kaydedildi. (Fotoğraf: AA)İki organizasyonda oynanan maçlarda toplam 117 gol kaydedildi. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini 32. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 58. dakikada Franculino Dju kaydetti.

Trabzonspor'da Sidny Cabral, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk hafta KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, Hearts galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. (Fotoğraf: AA)

AVRUPA LİGİ'NDE MİLAN'A AĞIR DARBE

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin öne çıkan karşılaşmalarından biri Bournemouth ile Milan arasında oynandı.

İngiliz temsilcisi, sahasında karşılaştığı İtalyan devini 3-0 mağlup etti. Milan'da kaleci Mike Maignan kırmızı kart gördü.

Juventus, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kalırken Benfica, Omonia'yı deplasmanda 4-1 yendi.

Real Sociedad, Norveç deplasmanında Lilleström'ü 6-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gecenin en farklı galibiyetine imza attı.

Almanya temsilcisi Hoffenheim ise Fransa ekibi Lyon'u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup etti. (Fotoğraf: REUTERS)Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup etti. (Fotoğraf: REUTERS)

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar

Lech Poznan 1-1 Sunderland

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen

Ferencvaros 4-1 Torreense

Union Saint-Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva

OFI 0-2 Bayer Leverkusen

Juventus 2-2 Rennes

Sturm Graz 1-0 Marsilya

Olympiakos 1-0 Sparta Prag

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Lilleström 0-6 Real Sociedad

Celje 2-2 Salzburg

Omonia Nicosia 1-4 Benfica

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya

Hoffenheim 3-0 Lyon

Celtic 1-2 Celta Vigo

Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht

Bournemouth 3-0 Milan

Muhammed Salah ve Franculino Dju, Trabzonspor'un Hearts karşısındaki gollerini kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)Muhammed Salah ve Franculino Dju, Trabzonspor'un Hearts karşısındaki gollerini kaydetti. (Fotoğraf: REUTERS)

KONFERANS LİGİ'NDE GOL YAĞMURU

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarında da farklı skorlar ortaya çıktı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Kairat Almaty'yi deplasmanda 5-1 mağlup ederken İsviçre ekibi Lugano, İspanya'da Getafe'yi 5-2 yendi.

Hollanda temsilcisi Ajax, İtalya ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Monaco ise Bundesliga temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.

Norveç ekibi Brann, Kauno Zalgiris deplasmanından 4-1'lik galibiyetle dönerken Twente de Lincoln Red Imps'i aynı skorla mağlup etti.

İngiltere temsilcisi Brighton ise Çekya deplasmanında Jablonec ile golsüz berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde iki maç sonunda 6 puan topladı. (Fotoğraf: AFP)Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde iki maç sonunda 6 puan topladı. (Fotoğraf: AFP)

UEFA KONFERANS LİGİ 2. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos

Kauno Zalgiris 1-4 Brann

Iberia 1999 1-1 Mjällby

Inter Club 1-3 Universitatea Craiova

Jablonec 0-0 Brighton

Kızılyıldız 2-2 Kopenhag

Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya

Pafos 1-1 Riga FC

Trabzonspor 2-0 Hearts

Getafe 2-5 Lugano

Sporting Braga 2-0 Gent

AGF Aarhus 1-1 Egnatia

Lincoln Red Imps 1-4 Twente

Thun 0-1 Hajduk Split

Borac Banja Luka 2-0 KuPS Kuopio

Ajax 2-0 Atalanta

Monaco 3-0 Freiburg

Midtjylland 0-1 St. Truidense

Panathinaikos, Konferans Ligi'nde Kairat Almaty'yi deplasmanda 5-1 mağlup etti. (Fotoğraf: EPA)Panathinaikos, Konferans Ligi'nde Kairat Almaty'yi deplasmanda 5-1 mağlup etti. (Fotoğraf: EPA)

36 KARŞILAŞMADA 117 GOL ATILDI

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 63 gol kaydedildi.

Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki 18 mücadelede ise 54 gol atıldı.

İki organizasyonda toplam 11 ev sahibi takım galip gelirken 15 deplasman takımı sahadan üç puanla ayrıldı. Geriye kalan 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa Ligi'nde en farklı galibiyeti Real Sociedad, Konferans Ligi'nde ise Panathinaikos aldı.

Türkiye temsilcilerinden Beşiktaş üçüncü maçında 7 puana, Trabzonspor ise ikinci karşılaşmasında 6 puana ulaştı.

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