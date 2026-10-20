UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı: 26 Ekim'de ameliyat olacak

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı. 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat edileceği öğrenilen Toprak Razgarlıoğlu yaptığı açıklamada, "Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı: 26 Ekim'de ameliyat olacak

Endonezya Grand Prix'sinde omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı Prima Pramac Yamaha'dan yapılan açıklamada, "Toprak Razgatlıoğlu, Milano'da yapılan ek tıbbi muayenelerin ardından Mandalika'daki kazada sakatlanması sonrasında 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracak. Sporcunun yerine Yamaha test sürücüsü Augusto Fernandez'in önümüzdeki yarışlarda yer alması planlanıyor." denildi.

Toprak Razgatlıoğlu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Toprak Razgatlıoğlu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Açıklamada, "Ne yazık ki son değerlendirmeler, hasarın en iyi iyileşmeyi sağlamak için cerrahi müdahale gerektirdiğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

TOPRAK'TAN AÇIKLAMA: KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ
Toprak Razgatlıoğlu da yaptığı açıklamada, "Mandalika'daki kazadan sonra yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda omuz sakatlığımın ilk başta düşündüğümüzden daha ciddi olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak tam iyileşme ve yüzde 100 performansla geri dönme şansımı en üst düzeye çıkarmak için önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım. Bu kolay bir karar değildi ancak doktorlar ve bana en yakın kişilerle görüştükten sonra bunun geleceğim için doğru adım olduğuna ikna olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya Grand Prix'sinde omzundan sakatlandı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)Toprak Razgatlıoğlu Endonezya Grand Prix'sinde omzundan sakatlandı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçisi ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son 5 yarışı öncesinde 17 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Toprak Razgatlıoğlu korkutan kaza sonrası şaşkına çevirdi! Çıkan omzunu yerine oturttuToprak Razgatlıoğlu korkutan kaza sonrası şaşkına çevirdi! Çıkan omzunu yerine oturttu
Toprak Razgatlıoğlu korkutan kaza sonrası şaşkına çevirdi! Çıkan omzunu yerine oturttu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı: 26 Ekim'de ameliyat olacak-4 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı: 26 Ekim'de ameliyat olacak-5 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapattı: 26 Ekim'de ameliyat olacak-6
İsmail Kartal 10 numara kararını verdi! Fenerbahçe'de yıldız oyuncu formasını geri alıyor
SONRAKİ HABER

İsmail Kartal'dan 10 numara kararı
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler