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Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti, sakatlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Berke Özer'in durumunu açıkladı. Ancelotti, milli kalecinin sarı-kırmızılılara karşı sahada olacağını duyurdu.

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Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille, mücadele öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Fransız ekibinin hazırlıklarında Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal da yer alırken sakatlığı bulunan Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda çalışmaya katılmadı.

Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!-2
BERKE ÖZER'İN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Lille'in Fransa Ligue 1'de hafta sonu Brest ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Berke Özer'in Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği netlik kazandı.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Davide Ancelotti, milli kaleciye duyduğu güveni vurguladı.

Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!-3
Ancelotti, "Lille'in Türk oyuncularla bağlantısının farkındayım. Berke ile birlikte Başar da var kadromuzda. Berke bizim 1 numaramız ve kalecimiz. Kendisinden çok memnunuz. Kendisinin en iyi seviyeye çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi gittiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!-4
"BERKE HAZIR OLACAK VE OYNAYACAK"

Berke Özer'in Galatasaray karşısında kaleyi koruyacağını açıklayan Ancelotti, "Berke 1 numaralı kalecimiz. Takım için çok önemli. 2 sezondur bizimle oynuyor. Takım arkadaşlarının ve benim güvenime sahip bir oyuncu. Yarın için hazır olacak ve oynayacak." dedi.

Milli kalecinin performansından memnun olduğunu belirten Ancelotti, Berke'nin mevcut seviyesini korumasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer kararı!-5
Böylece Brest karşılaşmasını kaçıran Berke Özer'in, 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak Lille-Galatasaray mücadelesinde ilk 11'de görev alacağı teknik direktör Ancelotti tarafından doğrulandı.

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