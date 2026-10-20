

Ancelotti, "Lille'in Türk oyuncularla bağlantısının farkındayım. Berke ile birlikte Başar da var kadromuzda. Berke bizim 1 numaramız ve kalecimiz. Kendisinden çok memnunuz. Kendisinin en iyi seviyeye çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi gittiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.